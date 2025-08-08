Mauro Icardi se quedará dos años más en Turquía: seis millones de euros para convencerlo

Mauro Icardi fue centro de miradas mediáticas, debido a su rendimiento en los entrenamientos del Galatasaray. El argentino se volvió una estrella muy querida dentro del club, y los fanáticos nunca dudaron en demostrarlo en las redes sociales. Sin embargo, en los últimos días, y tras los meses de escándalo que viene arrastrando, el jugador fue objeto de suposiciones sobre su continuidad. Finalmente, habrían confirmado el nuevo contrato para que se quede dos años más en Turquía.

El nuevo contrato de Mauro Icardi en Turquía: seis millones de euros para convencerlo

Mauro Icardi viajó, en los últimos meses, a Turquía junto a su pareja, la China Suárez. Entre visitas turísticas y conversaciones con el club, el fanatismo a su alrededor siguió creciendo, al igual que sus deseos por quedarse en el club. Tras haber sufrido una lesión que lo llevó a una larga recuperación, recién a finales de julio volvió a retomar sus entrenamientos con el Galatasaray, y comenzó a buscar hogares para compartir con su novia.

Sin embargo, las críticas a su alrededor comenzaron, al mismo tiempo que los análisis de su rendimiento. La realidad es que el futbolista estuvo muchos meses en la Argentina, no solo por su lesión, sino que por la guerra legal y mediática contra Wanda Nara, tras su escandalosa separación. En su regreso a Turquía, varios medios de comunicación del país expresaron su descontento con cómo iba Icardi en el equipo, y habrían culpado a la China de "mala influencia".

Finalmente, y tras estas supuestas críticas, se dio a conocer que Icardi logró cerrar un contrato, mayor al que venía manteniendo en los años anteriores. En Mujeres Argentinas (eltrece), Virginia Gallardo dio un adelanto de lo que podría tratarse, y se supo que así era. El actual contrato expira en el verano del 2026, y la nueva propuesta incluye dos años con un salario anual de seis millones de euros, demostrando que sigue siendo una pieza fundamental para el equipo.

Mauro Icardi habría cerrado, una vez más, su futuro con Turquía. La China Suárez, por su parte, ya hizo la mudanza para acompañarlo en todos estos años, al igual que su hija, Rufina Cabré. La separación y la guerra legal con Wanda Nara sigue vigente en la Argentina y en Milán. Pero su futuro como estrella del Galatasaray está asegurado, con una mayor cifra y con una familia diferente a la que tenía con su contrato anterior.

