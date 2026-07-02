Mauro Icardi en su peor momento: crisis con la China Suárez y un futuro incierto en el Galatasaray

Queriendo o no, Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez, no es por sus conflictos judiciales con Wanda Nara. Durante la última emisión de DDM revelaron que el delantero atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años, con problemas tanto en el plano profesional como en el sentimental.

Mauro Icardi atraviesa un complicado presente

Según contaron en el ciclo, el presente del futbolista está marcado por la incertidumbre sobre su continuidad en el fútbol turco y por una fuerte crisis con la China Suárez. Aunque desde el entorno de la actriz evitan hablar de una separación definitiva, reconocen que la pareja atraviesa un delicado momento que todavía no encuentra una resolución.

Un futuro incierto de Mauro Icardi en el Galatasaray

Uno de los principales problemas de Mauro Icardi es su presente profesional. Y es que según difundieron en el ciclo, el delantero ya finalizó su vínculo contractual con el Galatasaray y continua negociando una posible renovación con el club turco; sin embargo se conoció que las conversaciones con el directivo no estarían llegando a un buen puerto.

Desde el Diario de Mariana aseguraron que el Galatasaray le habría ofrecido un contrato cercano a los 2.5 o 3 millones de euros, un cifra muy inferior a los ingresos que percibía hasta ahora y también a la pretenciones de Mauro Icardi, que habría pedido entre 6 y 7 millones de euros. Incluso, desde parte del plantel asomó el hecho de que el jugador estaría más interesado por quedarse que el mismo club de retenerlo.

Mauro Icardi se habría separado de la China Suárez

En paralelo, la vida sentimental de Mauro Icardi tampoco atraviesa su mejor etapa. En DDM aseguraron que la aparición de Ekaterina, mejor conocida como Eka, no fue el origen del conflicto, sino el detonante de una crisis que ya venía gestándose desde hacía varias semanas. Según relataron, la actriz habría descubierto contenido en el teléfono celular del deportista que profundizó la desconfianza entre ambos y desencadenó una fuerte discusión.

A esto se sumaron las versiones sobre un supuesto acercamiento del delantero con la influencer, incluyendo un presunto mensaje y un "me gusta" en redes sociales, situaciones que alimentaron aún más las tensiones. Como consecuencia, desde el ciclo afirmaron que actualmente la China Suárez permanece instalada en la casa de San Jorge, mientras que Mauro Icardi se encuentra alojado en Nordelta.

La China Suárez y Mauro Icardi

Así, mientras continúa negociando su futuro deportivo y atraviesa una crisis sentimental, Mauro Icardi enfrenta uno de los momentos más delicados de su presente. Por ahora, ninguna de las partes confirmó una separación definitiva, pero las versiones que surgieron durante las últimas horas muestran un panorama marcado por la incertidumbre, tanto dentro como fuera de la cancha.