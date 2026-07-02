Yanina Latorre apuntó contra la China Suárez por un dato sobre sus hijos: "Qué desastre"

En las últimas horas, comenzaron a circular fuertes rumores de que la Eugenia “China” Suárez y Mauro Icardi estarían atravesando una profunda crisis conyugal luego de las declaraciones de Ekaterina Ojeda sobre el presunto coqueteo del futbolista. Ante esta situación la actriz abandonó la casa de los sueños de Wanda Nara y se radicó en su propiedad de San Jorge, la vivienda que compró con Benjamín Vicuña. Sin embargo, esta, sumado al presente deportivo del delantero, repercutirían directamente en la vida de Rufina, Magnolia y Amancio.

El spin-off del WandaGate: la China Suárez en crisis con Mauro Icardi

Este jueves 2 de julio, Yanina Latorre retomó sus historias de 24 horas de su cuenta personal de Instagram para ampliar todos los detalles que conciernen a este inesperado spin-off del WandaGate. Tras anunciar la presunta crisis en la pareja de la China Suárez y Mauro Icardi, la conductora profundizó sobre los daños colaterales en la vida de los hijos de la artista.

Ekaterina Ojeda y la China Suárez | Instagram

Si bien hay dos líneas concretas sobre el universo Icardi-Suárez, cualquiera de las dos repercute de lleno en la escolaridad de Rufina, Magnolia y Amancio. Por un lado, las turbulencias en el noviazgo entre la intérprete y el ex de Wanda Nara a causa de las declaraciones públicas de Ekaterina Ojeda generaron que Eugenia abandone por voluntad propia la lujosa mansión de Nordelta. “La nipona (China Suárez) sigue en su casa de San Jorge. No volvió a la casa de los sueños”, escribió la conductora de Sálvese quien pueda -SQP- (América TV), mientras compartió una foto del auto de la ex Casi Ángeles en el garaje de su vivienda.

En paralelo, la situación laboral de Mauro pendería de un hilo y tendría un pie afuera del Galatasaray, debido a que la institución turca no le renovará el contrato. “Un detalle no menor, Icardi sin club”. Esto pone en jaque a la escolaridad de los menores de edad, quienes dejaron su desarrollo académico en la Argentina y se trasladaron junto a su madre a Estambul, donde comenzaron un nuevo ciclo escolar. “Y los hijos de la nipona sin escuela”, amplió.

Ante esta situación cargada de incertidumbre, la expanelista de LAM (América TV) se animó a emitir un juicio de valor. Fiel a su impronta filosa, lanzó: “Qué desastre y qué egoísta. Ella nunca debería haberlos llevado. No se cambia el centro de vida de los chicos”. Asimismo, remató sin filtro: “Malas decisiones de mujeres egoístas. Niños no escolarizados por perseguir al novio”.

Historias de Yanina Latorre sobre la pelea entre la China Suárez y Mauro Icardi | Instagram

Yanina Latorre contó los detalles de la interna entre la China Suárez y Mauro Icardi

Aunque para muchos estas dos situaciones son antagónicas entre sí -la pelea por el coqueteo entre Ekaterina y Mauro Icardi en el boliche de Buenos Aires y el presente deportivo del goleador-, para Yanina Latorre entre la pareja se generó una fuerte interna. “Y también, parte de la crisis de la nipona y el ex de Wanda es por el contrato en el fútbol”, detalló.

Una vez más, Latorre se refirió al conflicto y compartió su postura sobre la situación. “Atrevida. En ésta banco a Mauro. Ella se enoja con él por el tema del club”, expresó. Sin embargo, el comentario que más repercusión generó llegó al final de su descargo, cuando apuntó directamente contra la China Suárez. “Señora, cuide a sus hijos y déjelos en el colegio de siempre. Mauro no es el padre”, disparó. Sus declaraciones no tardaron en viralizarse y volvieron a alimentar la polémica que rodea a los protagonistas.

Historias de Yanina Latorre sobre la pelea entre la China Suárez y Mauro Icardi | Instagram

En medio de un fuerte revuelo mediático, el nombre de Mauro Icardi vuelve a ocupar el centro de la escena por distintos frentes que lo rodean: su situación judicial con Wanda Nara por la deuda alimentaria, la negativa del Galatasaray a renovar su contrato y la crisis en su vínculo con su actual pareja, la China Suárez. En este contexto, la actriz optó por tomar distancia y resguardarse en su casa de San Jorge, alejándose de las afirmaciones de Yanina Latorre y del foco público. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los protagonistas se pronunció oficialmente al respecto, lo que mantiene encendido el interés mediático en torno a la situación.