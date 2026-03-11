Mauro Icardi sorprendió a la China Suárez con un viaje de lujo en medio de su divorcio con Wanda Nara: las fotos

El pasado 09 de marzo, la China Suárez celebró sus 34 años en un contexto muy diferente al de años anteriores. Instalada en Estambul, la actriz comenzó su cumpleaños rodeada de amigos y familiares en un íntimo festejo que tuvo lugar a bordo de un barco con una vista privilegiada del río.

La China Suárez celebró su cumpleaños 34

Las primeras imágenes del festejo circularon en redes sociales gracias a algunos de los invitados. Allí se pudo ver a la actriz disfrutando del momento junto a Mauro Icardi, su hija Rufina y un pequeño grupo de personas cercanas.

El impresionante estilismo de la China Suárez

Para la ocasión, la China Suárez eligió un look elegante y sensual. La actriz lució un vestido largo negro ceñido al cuerpo, con un pronunciado escote en V, que combinó con stilettos en punta con suela roja.

La nueva sorpresa de Mauro Icardi a la China Suárez

La China Suárez completó el estilismo con el cabello suelto y un maquillaje en tonos naturales que resaltó sus rasgos con un estilo fresco y minimalista. Durante la noche, además de compartir el recorrido por el río de Estambul, los invitados disfrutaron de un lujoso restaurante y dos hermosas tortas.

La sorpresa de Mauro Icardi a la China Suárez

Pero las celebraciones no terminaron allí. Recientemente la China Suárez compartió nuevas historias en Instagram que dejaron ver que los festejos continúan. En una de las publicaciones aparece junto a Mauro Icardi a bordo de un avión privado: “Siguen las sorpresas”, escribió dejando entrever que el cumpleaños se transformó en una verdadera semana de celebraciones.

La nueva sorpresa de Mauro Icardi a la China Suárez

En otras imágenes compartidas por la China Suárez, se insinuó que podrían estar recorriendo las calles de Milán, una de las ciudades donde el futbolista desarrolló gran parte de su carrera. El viaje llega además en medio del proceso de divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi, lo que volvió a poner a la pareja en el centro de la escena mediática.