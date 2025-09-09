Mauro Icardi se borró a Wanda Nara: las fotos del nuevo tatuaje

Mauro Icardi se borró el rostro de Wanda Nara que tenía tatuado y presumió el nuevo dibujo. Desde Turquía, el futbolista compartió las fotos en sus redes sociales y mostró cómo le quedó el brazo.

Mauro Icardi se borró la cara de Wanda Nara de su brazo

Mauro Icardi volvió a dar que hablar en las redes sociales. El futbolista del Galatasaray decidió borrar el rostro de Wanda Nara que llevaba tatuado en su brazo desde hace más de una década y compartió orgulloso el resultado con sus millones de seguidores. En las redes, el delantero mostró cómo quedó la transformación en su piel: un imponente lobo rodeado de árboles, obra de su amigo y tatuador de confianza, Artur Holykoi.

El nuevo tatuaje de Mauro Icardi tras borrarse a Wanda Nara

La decisión del novio de la China Suárez no pasó desapercibida porque llega en medio de la tensa separación que atraviesa con Wanda, con quien mantiene una batalla judicial por la división de bienes y cuestiones vinculadas a la custodia de sus hijas. El vínculo entre ambos terminó de romperse tras varias idas y vueltas, que incluyeron rumores de infidelidad y la aparición de terceros en discordia. Desde entonces, la expareja quedó envuelta en una relación marcada por acusaciones cruzadas y guerras legales tanto en Argentina como en el exterior.

El lobo de Mauro Icardi para taparse a Wanda Nara

Más allá de los escándalos mediáticos, el futbolista se mostró feliz con el cambio y compartió varias fotos en las que se lo ve luciendo la nueva obra de arte en su brazo. Por su parte, el tatuador celebró el resultado del nuevo diseño y no dudó en dedicarle un mensaje a Icardi en Instagram: “Gracias amigo por la confianza de tantos años, te quiero mucho”.

Mauro Icardi y el tatuador Mauro Icardi y Artur Holykoi

Sin embargo, la publicación rápidamente se llenó de comentarios críticos. Muchos usuarios interpretaron el gesto como una muestra del difícil momento personal que atraviesa el jugador y lo cuestionaron por la decisión: “Falta borrarla de tu corazón”, “La convirtió en loba… las mujeres no lloran, las mujeres facturan” y “Te la sacás de la piel porque del corazón no podés”, fueron algunos de los mensajes más duros.

Así estaba tatuado el rostro de Wanda Nara en el brazo de Mauro Icardi

El tatuaje que alguna vez simbolizó el amor con Wanda Nara quedó en el pasado y ahora Mauro Icardi logró borrarlo de su piel. Sin embargo, tras conocerse las fotos de los nuevos dibujos se viralizaron las imágenes del "regalo" que el futbolista le había hecho a la empresaria.

El tatuaje que tenía Mauro Icardi de Wanda Nara

Las postales son del 2013 y revelan el dibujo que el deportista le dedicó a su exesposa. Allí se puede ver que una parte de su brazo le habían dibujado el rostro de la conductora mientras que del otro lado decía "Wanda".