Wanda Nara reveló cuál fue la súplica de Mauro Icardi antes de separarse y lo dejó en ridículo

En medio de la batalla judicial, Wanda Nara contó cuál fue el último pedido que le hizo Mauro Icardi el día que le pidió que divorcio y se viralizó en las redes sociales.

Wanda Nara reveló el pedido de Mauro Icardi antes de separarse

Durante una entrevista con Grego Rosello, la empresaria ventiló cómo fue el llamado con Mauro Icardi cuando se enteró de su affaire con La China Suárez. “Mauro me decía ‘busquemos el varón’”, aseguró Wanda.

Wanda Nara y Mauro Icardi

De esta manera, la mediática confirmó que el delantero del Galatasaray tenía planeado agrandar la familia a pesar del mal momento que estaba atravesando la pareja. Asimismo, remarcó que la súplica se dio después de que ella descubriera que él se había encontrado con la ex Casi Ángeles en París.

Wanda también dijo cuáles fueron los últimos pedidos que le hicieron sus otros exs, Maxi López y L-Gante, y dejó sin palabras al conductor de Ferné con Grego.

Según su relato, el exdeportista tuvo la misma reacción que Icardi para intentar retenerla: "El día que lo dejo, él me dijo: 'Busquemos la nena'". Sin embargo, Elián pensó en otra propuesta para no separarse: "La última vez que hablé me decía: 'Quiero casarme con vos'".

Más allá de los intentos que tuvieron Icardi, López y L-Gante de no separarse, Wanda Nara eligió dejarlos para disfrutar de sus hijos y también la soltería.

Wanda Nara presumió su nuevo auto y generó revuelo en las redes

Wanda Nara sorprendió a sus seguidores y mostró su nuevo auto de lujo. La empresaria compartió en las redes sociales una serie de fotos y videos en las que celebraba su nueva adquisición: un Lamborghini valuado en más de 300.000 dólares.

Wanda Nara presumió su nuevo auto en sus redes

La mediática dejó ver los detalles de su auto de alta gama color negro mate, demostrando una vez más su fanatismo por este tipo de vehículos y sobre todo por la marca. Cabe recordar que Wanda Nara en varias oportunidades abrió su garage y presumió su Lamborghini color rosa chicle.

Fiel a su costumbre de compartir con sus millones de seguidores cada detalle de su estilo de vida y en medio de su escandaloso divorcio con Mauro Icardi, Wanda Nara publicó en sus historias de Instagram de qué manera estrenó su imponente Lamborghini en una nueva salida de soltera.

Wanda Nara mostró su nuevo Lamborghini

Acompañada por su hermana, Zaira Nara, la influencer participó de una fiesta organizada por una reconocida marca de ropa argentina y durante su viaje al salón aprovechó para mostrar el interior del auto y todas sus funciones.