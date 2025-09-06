Viralizan cómo quedó el auto de Mauro Icardi tras un brutal choque en Estambul

Este sábado, un terrible accidente de autos en cadena sacudió la tranquilidad de los habitantes de Estambul. En las inmediaciones del centro comercial, el chofer de Mauro Icardi chocó con el auto del jugador del Galatasaray a otro provocando graves daños materiales.

Según la información propiciada por un medio de Turquía, ni la expareja de Wanda Nara ni Eugenia “China” Suárez iban en el vehículo, aunque el nombre del capitán del equipo turco volvió a estar una vez más en la boca de la prensa.

Mauro Icardi, expareja de Wanda Nara | Twitter

Así quedó el auto de Mauro Icardi tras el choque en cadena

Desde que se separó de Wanda Nara, el nombre de Mauro Icardi copó los titulares no sólo del periodismo de espectáculo sino también deportivos con la vuelta al plantel del Galatasaray. No obstante, en las últimas horas, su imagen ocupó la plana de las noticias policiales tras el brutal choque que protagonizó su chofer con uno de sus autos de alta gama.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran al vehículo valuado en millones de liras con un importante daño material en la parte delantera de la carrocería. Según el periodista Barış Ağıl de B! Kanal TV, el rodado del futbolista fue el que provocó el incidente vial afectando a otros automóviles. El hecho ocurrió el pasado viernes por la noche, en la entrada al casco comercial de Estambul.

Para la tranquilidad de los fanáticos y seguidores del futbolista, ni él ni su actual pareja estaban a bordo. Afortunadamente, tampoco hubo que lamentar víctimas, aunque sí demoras en el tránsito por la magnitud del impacto.

El silencio de Mauro Icardi

Sorpresivamente para sus seguidores en redes sociales, Mauro Icardi no se pronunció respecto a este choque en cadena ni a la pérdida material de su auto de alta gama. Pese a que los partes oficiales apuntan a una maniobra imprudente por parte del empleado del deportista, el silencio y el hermetismo en su entorno es rotundo.

No es la primera vez que se ve envuelto en un conflicto de esta índole en la Capital del país asiático. Semanas atrás, se viralizó un video en el que paseaba junto a la China Suárez y sus hijos en el interior de un shopping donde fue abordado por hinchas que aclamaban por su atención. Al acercarse al jugador, comenzaron a generarse disturbios donde se lo tildó de violento y de maltrato hacia los allí presentes. En aquella oportunidad, tampoco salió a brindar declaraciones públicas corriendo su imagen del conflicto y de los rumores sobre su temperamento y comportamiento social.

Mauro Icardi, jugador del Galatasaray | Instagram

Por el momento, las miradas están puestas en los movimientos virtuales de Mauro Icardi​, quien tiene acostumbrados a sus seguidores y desertores a seguir el minuto a minuto de su vida privada tras conocerse su romance con la polémica actriz y ex amiga de la flamante conductora de MasterChef.

