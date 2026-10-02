Maximiliano Ghione recuperó su libertad bajo medidas alternativas, tras pasar tres días bajo arresto . La detención se produjo el martes 29 de septiembre, luego de un allanamiento policial en su residencia ubicada en la localidad de Lehmann, provincia de Santa Fe. La drástica medida judicial se desencadenó a raíz de una grave denuncia penal radicada por un trabajador sexual, identificado como Emiliano Tarragona. El denunciante acusó públicamente al artista de haberlo retenido contra su voluntad por varias horas y de amedrentarlo de forma constante utilizando armas de fuego cargadas en el interior de la vivienda. No obstante, tras una audiencia imputativa clave llevada a cabo en los tribunales de Rafaela, la fiscalía y la defensa técnica alcanzaron un acuerdo procesal que permitió la inmediata excarcelación del imputado.

Maximiliano Ghione

Maximiliano Ghione quedó en libertad tras la denuncia que lo mantuvo detenido durante tres días: qué se sabe hasta ahora

Maximiliano Ghione quedó encerrado en un caso policial que generó la atención mediática inmediata, revelando una trama compleja que comenzó en la localidad santafesina de Lehmann tras la denuncia de Emiliano Tarragona . Según el denunciante, un encuentro pactado por una hora se extendió por cinco debido a un presunto brote paranoico del actor por consumo de sustancias, momento en que el actor habría exhibido armamento para amedrentarlo.

El posterior cruce de chats derivó en amenazas explícitas por deudas de dinero, lo que motivó un impactante allanamiento policial en su residencia a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), donde se secuestró un arsenal compuesto por varias pistolas y un rifle. La investigación judicial, liderada por la fiscal María Cecilia Doro, mantiene el expediente caratulado formalmente bajo los presuntos delitos de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego y tenencia indebida de armas de fuego de uso civil. Por su parte, el abogado defensor, Juan Manuel Lovaiza, alegó públicamente que su cliente es legítimo usuario .

En la jornada del 2 de octubre, se dio a conocer el primer veredicto de una audiencia clave. El acta al que pudo acceder CARAS dicta que Maximiliano Ghione quedó en libertad tras la denuncia que lo mantuvo detenido durante tres días, y que la Justicia provincial concedió la excarcelación bajo estrictas pautas de conducta, incluyendo constituir domicilio en Santa Fé, prohibición de contacto con el taxiboy y cualquiera de los testigos, acercarse cada 15 días a la comisaría a firmar. Aunque inicialmente la opinión pública especuló con la figura de secuestro, la sesión resolvió aliviar la situación del imputado al descartarse transitoriamente la imputación grave de privación ilegítima de la libertad, manteniéndose el proceso activo únicamente bajo los cargos de amenazas calificadas y tenencia indebida de armas de uso civil.

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La palabra del abogado de Maximiliano Ghione

El abogado defensor de Maximiliano Ghione, el doctor Juan Manuel Lovaiza, habló en La Mañana de Moria (eltrece) para dar detalles técnicos sobre la situación procesal de su cliente tras la audiencia imputativa. Durante la entrevista, el letrado se mostró firme al explicar cómo se desestimaron los cargos más graves presentados inicialmente por la querella. Al respecto, el profesional destacó: "Por el momento, no se le fue atribuido esta privación ilegítima de la libertad. Quedó descartada. No tuvo elementos para sostener la denuncia”.

De esta manera, la estrategia de la defensa logró reconfigurar el escenario judicial en los tribunales, limitando la imputación a figuras penales menores que permitieron la inmediata excarcelación del artista. Sin embargo, Lovaiza reconoció: "Si se le atribuye una amenaza y una tenencia de arma de fuego sin la debida autorización legal. Claramente, nos opusimos, pero lo vamos a ir depurando”. Finalmente, el defensor buscó aclarar la procedencia de los elementos incautados por la Policía de Investigaciones para desmentir las versiones que hablaban de un arsenal ilegal de procedencia sospechosa. "Esta escopeta era una herencia, por eso no la tenía registrada”, justificó.

Maximiliano Ghione

De este modo, tras tres días detenidos que conmocionaron al mundo del espectáculo, Maximiliano Ghione quedó en libertad, en el marco de la denuncia por presuntos delitos de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego y tenencia indebida de armas de fuego de uso civil.

A.E