Maxi Ghione: “Mis papás murieron muy jóvenes, aprendí que lo lindo es efímero”

A lo largo de su carrera, Maxi Ghione se consolidó como una de las figuras más queridas y versátiles de la televisión argentina. Con más de cuarenta ficciones en su haber —entre ellas Montecristo, Botineras, Dulce Amor y Los Roldán—, el actor se destacó por su talento y sensibilidad a la hora de construir personajes. En su visita a +CARAS, durante una profunda entrevista con Héctor Maugeri, Ghione se permitió correr el velo de lo público y hablar de los recuerdos más íntimos de su vida: la infancia, la orfandad y la búsqueda de paz.

Maxi Ghione y el valor del silencio

Instalado desde hace un tiempo en un pequeño pueblo del interior, el actor confesó que el contacto con la naturaleza se convirtió en su refugio. “Voy con mi yegua y escucho el silencio”, relató, evocando los años de su niñez en Olavarría. “Eso me transporta a mi infancia. Me encuentro con mi papá y con mi mamá, que se murieron muy jóvenes, y pienso que lo lindo es muy efímero”.

Maxi Ghione

Ghione explicó que ese vínculo con el silencio tiene un sentido profundo: “Cuando estoy solo y escucho el viento o el sonido del campo, me encuentro con todo. Es una forma de volver a abrazarlos, de sentirlos cerca. Ellos siguen ahí, en los recuerdos más simples".

Maxi Ghione y el amor eterno de sus padres

Durante la entrevista, el actor recordó con ternura la historia de amor de sus padres. “Chapaban entre ellos hasta que se murieron. La muerte los separó”, contó emocionado. Su padre falleció a los 44 años de un infarto, cuando él tenía apenas 18, y su madre murió en 2010, a los 59. “Eran novios hasta el final. Necesitaban ese contacto físico todo el tiempo. Se amaban de verdad”, dijo mientras mostraba una foto familiar que guarda como un tesoro.

Ese amor también se reflejó en uno de los momentos más difíciles de su carrera, cuando vivió un episodio de maltrato en la mesa de Mirtha Legrand. En medio de la tensión, su madre le envió un mensaje que Mirtha leyó al aire: “No te preocupes, Machu, conocemos tu esencia, sos el de siempre”. Ghione, visiblemente conmovido, recordó que a ella la llamaba Mum, “de mumi, no de mam en inglés”. “Quería llorar. Fue como un abrazo de mi mamá a la distancia”, relató.

Maxi Ghione en +CARAS

Esa pérdida marcó su carácter y su manera de mirar el mundo. “Aprendí que hay que disfrutar lo bueno sin miedo, porque todo pasa rápido. Lo lindo dura poco, por eso hay que vivirlo intensamente”, reflexionó.

Hoy, lejos del ruido y los sets de televisión, Maxi Ghione eligió un presente sereno, donde el silencio y los recuerdos se transforman en compañía. “Escuchar el silencio me conecta con lo más profundo de mí”, concluyó, con la voz entrecortada y una paz que solo da el paso del tiempo.