Maxi Ghione y el día que recuperó la audición: “El primer sonido que escuché fue el corazón de mi hijo”

Hay instantes que condensan una vida entera. Para Maxi Ghione, ese instante llegó tras una operación que le permitió volver a escuchar después de años de silencio. El actor, que padece otoesclerosis desde niño, recordó entre lágrimas el momento en que, con las vendas aún puestas, oyó por primera vez el corazón de su hijo.

En una conversación íntima con Héctor Maugeri para +CARAS, Ghione reconstruyó aquella escena con emoción. “Mi hijo tenía 14 años. Le dije: ‘Juan, parate acá, por favor’. Yo estaba recién operado, con las vendas en el oído. Me apoyé en su pecho y escuché el sonido de su corazón”, relató con la voz entrecortada. “Nunca se lo había escuchado cuando era bebé. Le dije: ‘Quédate acá, que nunca te escuché el corazón cuando eras chiquito’. Ese fue el primer sonido que escuché”.

Maxi Ghione y el poder de un vínculo inquebrantable

El intérprete, conocido por su participación en ficciones como Montecristo, Botineras y Dulce Amor, confesó que aquel momento fue mucho más que un hecho médico: fue una revelación emocional. “Soy de moco fácil, loco”, dijo entre risas y lágrimas. “Me conmueve haberle escuchado el corazón y también me conmueve no verlo hace un año. Lo extraño mucho”.

Maxi Ghione

Esa mezcla de ternura y nostalgia resume gran parte de la vida del actor. Su hijo, fruto de su relación con la actriz mexicana Carolina Peleritti, se convirtió con el tiempo en su mayor orgullo y sostén. “Juan fue mi cable a tierra. Ese latido me devolvió el sentido de todo”, expresó.

Maxi Ghione: una vida marcada por la resiliencia

Desde pequeño, Ghione convivió con la otoesclerosis, una enfermedad que afecta el oído interno y provoca una pérdida progresiva de la audición. A pesar de esa condición, logró una sólida carrera en la televisión y el teatro. “Aprendí a leer los labios y a memorizar las líneas de mis compañeros. Si el guion está bien escrito, tu texto sale solo”, había contado en otra entrevista con Maugeri.

Maxi Ghione con Héctor Maugeri en +CARAS

Su vida también está atravesada por la pérdida y la fuerza emocional. “Mis padres murieron muy jóvenes: mi papá a los 44, mi mamá a los 59. Aprendí que lo lindo es efímero”, reflexionó con serenidad.

Hoy, radicado en un pequeño pueblo de Santa Fe, el actor encontró una nueva forma de oír el mundo. Tras aquella operación, entendió que escuchar no es solo un acto físico, sino una experiencia del alma. “Volver a oír me devolvió algo más que el sonido —expresó—, me devolvió la emoción de estar vivo.”