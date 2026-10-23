Mecha Iñigo brilló en el cumpleaños de Charly García con un look total black

El estudio de música La Fábrica abrió sus puertas para una noche inolvidable: la celebración de los 75 años de Charly García. Entre músicos, amigos íntimos y figuras del espectáculo, el clima de festejo se combinó con una fuerte apuesta por la moda nocturna. Las cámaras registraron la llegada de los invitados y, en medio de tantas caras conocidas, hubo elecciones de vestuario que marcaron tendencia y reflejaron la personalidad de cada una de las asistentes.

La noche tuvo un brillo especial y la moda ocupó un lugar central en la puerta del estudio, donde los flashes captaron cada detalle de los outfits elegidos para la ocasión, en una velada donde la música y la amistad fueron las grandes protagonistas.

Así fue la llegada de Charly García a su cumpleaños. (Foto: Sergio Piemonte / PERFIL)

El protagonismo absoluto de Mecha Iñigo en total black

Mercedes Iñigo acaparó todas las miradas al llegar al estudio con un look total black que combinó elegancia y modernidad con sutileza. La modelo y actriz, que fue pareja del músico durante más de 15 años, optó por un sofisticado top lencero con transparencias y delicados detalles de encaje en la zona superior, una pieza de líneas cuidadas que aportó frescura y un aire muy chic a la noche porteña.

Mecha Iñiga brilló con su look total black. (Foto: Sergio Piemonte / PERFIL)

Para completar el estilismo, llevó la prenda combinada con una impecable pieza de sastrería oscura que aportó estructura y sobriedad. Además, llevó el cabello recogido con una raya al medio muy prolija que despejó su rostro, y sumó un collar con apliques brillantes en forma de moño que aportó un punto de luz justo y necesario.

Este mix de texturas demostró su acertado criterio para una celebración tan especial, consolidándose como una de las grandes referentes de la noche sin caer en excesos ni estridencias innecesarias.

Otros looks destacados en el cumpleaños de Charly García: Graciela Borges y Mariana Fabbiani

La alfombra improvisada en la puerta de La Fábrica también dejó ver las apuestas estilísticas de otras grandes figuras del ambiente artístico que acompañaron al músico en su aniversario. Por un lado, Graciela Borges aportó su clásico glamour con un outfit de inspiración barroca, compuesto por una túnica larga con estampados texturados en tonos oscuros y dorados, fiel a su impronta artística y distinguida.

Graciela Borges dijo presente en el cumpleaños de Charly García. (Foto: Sergio Piemonte / PERFIL)

La reconocida actriz lució sus característicos anteojos negros y un llamativo collar metálico de diseño geométrico que estructuró el conjunto. Como detalle final, llevó un abrigo amarillo colgado del brazo, un toque de color vibrante que rompió con la sobriedad del negro y demostró que su elegancia pisa fuerte en cualquier alfombra roja.

Por su parte, Mariana Fabbiani dijo presente con una propuesta urbana, moderna y con guiños rockeros muy acordes a la ocasión. La conductora apostó por una parte superior translúcida con bordados sutiles, combinada con un pantalón oscuro de textura simil cuero que aportó un perfil audaz. Mariana completó su look con un cinturón ancho de hebilla plateada, accesorios minimalistas y el cabello suelto con ondas naturales que acompañaron su sonrisa a la entrada del estudio, logrando un equilibrio perfecto entre la comodidad casual y la energía festiva.

Mariana Fabbiani también apostó al total black en el cumpleaños de Charly García.

Mariana Fabbiani completó su look con una chaqueta de cuero.

La noche en La Fábrica dejó mucho más que música y reencuentros memorables. Entre abrazos, sonrisas y el afecto de quienes caminaron junto a él durante décadas, el cumpleaños número 75 de Charly García se convirtió en una verdadera postal de la cultura nacional, donde el estilo personal de cada invitado aportó su propio compás a una celebración que ya forma parte de los grandes momentos del año.

Fotos: Sergio Piemonte / PERFIL