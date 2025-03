Angie Balbiani rompió el silencio y habló sobre su trabajo con Cris Morena. La panelista del El Trece y ex integrante del elenco de Rebelde Way recientemente dio su opinión, en medio del escándalo que sufre la productora.

La madre de Tomás Yan se encuentra en el epicentro del conflicto luego de que en las redes la apuntaran debido a su presunta obsesión hacia los cuerpos hegemónicos. La actriz quebró la quietud esta mañana en el programa de Matías Vázquez y Pampito Perelló y se sinceró sobre lo que vivió con Morena.

Qué dijo Angie Balbiani sobre el tiempo en el que trabajó con Cris Morena

En una nueva entrega del ciclo “A dónde vamos cuando soñamos”, Oriana Sabatini entrevistó a Cris Morena. Lo que en un inicio pareció un diálogo ameno se tornó polémico cuando la productora comenzó a referirse a la muerte de su hija Romina Yan. Esta última falleció en 2010 en el gimnasio debido a una descompensación.

La productora desde entonces comenzó a recibir críticas que señalaban que ella le habría exigido a su hija cierto peso a partir de estándares inalcanzables. Esto en sus producciones se vería presuntamente plasmado a partir de tramas que reforzaban estos estereotipos.

Este viernes, Ángeles Balbani, quien interpretó a Felicitas en "Rebelde Way" (la amiga discriminada de Mia Colucci) decidió dar su versión de lo que vivió entre 2002 y 2003 cuando filmó la tira. “Particularmente yo fui elegida porque tenía sobrepeso”, soltó la mediática explayándose en el proceso de selección.

“Digo, no tenía un peso que era insalubre, pero daba el perfil de una chiquita que tenía sobrepeso. Y era discriminada dentro de una ficción”, sumó. "Siempre me preguntan si ella discriminaba los cuerpos. A mí en lo personal me pasó, pero al revés. Tenía que no perder peso”, aseguró la actriz. Esto sería debido a que el personaje debía mantener determinada figura para encajar en los moldes de la ficción.

"Bailábamos y trabajábamos mucho, eso hacía que uno tuviera una menor frecuencia alimentaria y que quemara muchas calorías. No era nada distinto a lo que se vivía en la sociedad", señaló Balbani en defensa de la productora. "Siempre le cayó (la crítica) a Cris porque era mujer", cerró.

