Isabel Macedo compartió en Instagram las fotos de la comunión de Belita, la mayor de las dos hijas que tiene con Juan Manuel Urtubey. La nena, cuyo nombre completo es Isabel Urtubey, recibió el sacramento a los ocho años y su madre repasó la jornada en un carrusel publicado el domingo 29 de noviembre.

La niña nació el 7 de mayo de 2018 en Salta, la provincia donde se radicó su mamá tras casarse con el exgobernador en septiembre de 2016. Desde entonces, buena parte de sus hitos quedó registrada en el perfil materno, y esta vez el álbum suma parientes de distintas edades, un patio con árboles y una mesa servida.

Belita, la hija de Isabel Macedo: cruz de madera, smocking rosa y corona de flores

Isabel Macedo acompañó las imágenes con un texto breve: "Belita tomó la Primera Comunión y todo fue amor, emoción, felicidad, unión y paz… Gracias Diosito por mi familia". El apodo surgió porque la beba era chiquita, según explicó Urtubey cuando la presentó ante la prensa, y la agasajada lleva el nombre de su madre, su abuela y su bisabuela.

Belita con vestido de smocking y corona de flores, en un jardín y en un primer plano.

El vestido es blanco, de falda larga y amplia, con un canesú de smocking bordado en rosa que dibuja una guarda ondulada sobre el pecho. Las mangas globo terminan en puños de encaje y el cuello tiene un volado fino. Completa el atuendo una cruz de madera oscura atada a un cordón largo.

En el pelo suelto luce una corona de flores pequeñas: en una toma cercana se distinguen rositas con perlas y, en otra, ramitas con toques rosados y hojitas. Ese adorno no es nuevo. En noviembre de 2025, durante el casamiento de Marcos Urtubey, ella y su hermana llevaron largas prendas blancas y tocados florales.

En otras dos escenas al aire libre, la comulgante posa junto a su mamá, de anteojos de sol. En la selfie, las dos apoyan las cabezas; en la imagen de cuerpo entero, sobre el césped, esta la rodea con un brazo y viste camisa con detalles plisados, pantalón y zapatillas claros, con helechos y arbustos detrás.

Belita, en una selfie y de cuerpo entero junto a su mamá.

Isabel Macedo y su familia: retrato en el patio y torta con hojas verdes

Isabel Macedo sumó al posteo un retrato en un patio de baldosas, con árboles y cielo despejado de fondo. De pie, Belita y Julia posan junto a sus padres, a Lizzie, la mamá de la actriz, que viste un diseño de rayas de cebra, y a los hijos mayores del exgobernador, con quienes la pareja formó una familia ensamblada reunida en la foto.

En el living, con cortinas de gasa y sillones color crema, las dos niñas se fotografiaron juntas. Una luce mangas voluminosas con puños de encaje y pollera hasta los tobillos; la otra, un cuello con volados y zapatitos con correa. Es el estilo que la actriz dijo preferir para sus hijas en octubre de 2024, aunque sus amigas le pedían dejar los vestiditos de punto smock.

La comunión llega tras el bautismo, celebrado el 7 de junio de 2018 en Finca Las Costas, a pocos kilómetros de la ciudad de Salta, en una ceremonia íntima. Ella eligió esa fecha porque, según escribió entonces, sus propios padres se conocieron un 7 de junio y se casaron en la misma fecha un año después.

El retrato de la familia en el patio y las dos nenas en el living.

La imagen más cercana de todas fue tomada en un interior de paredes lisas: sentada sobre un sillón claro, la agasajada mira a cámara con una sonrisa leve y el cabello lacio sobre los hombros. El tocado le recorre la frente con florcitas de puntas rosadas y hojitas, y debajo asoma tela con bordados calados.

Otra postal reúne a los presentes en torno a una mesa con mantel estampado en azul, en un comedor con parrilla de ladrillo al fondo. Los adultos sonríen y se abrazan, mientras adelante una pequeña de cabello oscuro, con modelo celeste de breteles, junta las manos y otra, de rulos, está a su lado. Sobre el mantel se ven copas con bebida dorada, y ocho integrantes de la familia posan abrazados detrás.

En el centro está la torta: redonda, de cobertura clara y decorada con hojas verdes sobre la superficie, con una figura en el medio. Las nenas decoraron ellas mismas la torta, añadiéndole pequeños brotes de naturaleza.

Belita con la corona de flores y la familia reunida junto a la torta.

Con estas imágenes, Isabel Macedo agrega otro capítulo al registro que mantiene en Instagram desde el nacimiento de Belita. La comunión quedó documentada con la corona de flores, la torta de hojas verdes y los parientes reunidos, junto a los recuerdos que difunde con Juan Manuel Urtubey desde hace tiempo.