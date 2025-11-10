Así fue el casamiento de Marcos, el hijo de Juan Manuel Urtubey: los looks de Isabel Macedo y sus hijas que se llevaron todas las miradas

Isabel Macedo y su familia vivieron un momento único. Marcos Urtubey, hijo de Juan Manuel Urtubey, se casó con María Florencia Díaz Montaño en una ceremonia íntima en la que la actriz y sus hijas, Belita y Julia, tuvieron un papel trascendental.

Así fue el casamiento de Marcos Urtubey, el hijo de Juan Manuel Urtubey

El casamiento entre Marcos Urtubey y María Florencia Díaz se celebró en una chacra. La ceremonia estuvo marcada por el entorno íntimo y familiar, que acompañó los bellos paisajes naturales del lugar escogido.

La ceremonia fue íntima y reservada.

La propia Isabel Macedo fue la encargada de compartir muchas de las postales de la ceremonia. A través de sus redes sociales, la actriz dedicó unas palabras a la feliz pareja y dio a conocer las imágenes de una tarde inolvidable.

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey.

Belita Urtubey

Los looks de Isabel Macedo, su esposo y sus hijas

Isabel Macedo optó por un vestido midi en tono celeste pastel con delicados bordados y transparencias. En su diseño destacó una gran lazada al cuello que aportó un aire sofisticado y romántico, mientras que la falda de tul bordado agregó textura y movimiento. Completó el look con stilettos con brillo y un peinado suelto y prolijo con raya al medio.

Isabel Macedo y sus hijas.

Belita y Julia, por su parte, usaron vestidos blancos largos con volados en las mangas y cuello, de estilo clásico e infantil. Ambas llevaron coronas de flores blancas que aportaron un toque angelical y natural. Entre las tres se pudo ver una armonía muy marcada, que, si bien no llegó a ser un match total, sí se complementaron a la perfección.

Juan Manuel Urtubey, por su parte, eligió un look clásico, en tono con su hijo. Su saco y pantalones en azul marino, combinados con su corbata oscura de puntos y zapatos negros, aportaron un estilo sobrio y pulido.

Juan Manuel Urtubey junto a su hijo, el flamante novio

El casamiento de Marcos Urtubey, el hijo de Juan Manuel Urtubey, fue un evento sobrio y familiar, en el que se pudo ver la unión de la familia. Isabel Macedo y sus hijas, Belita y Julia, fueron parte de la ceremonia a lo grande, y se robaron muchas miradas por sus looks y los momentos que protagonizaron.