Gimena Accardi cumplió 39 años esta semana. La famosa actriz y conductora reveló que no había planeado festejarlo, pero terminó teniendo una super fiesta en su casa con comida, bebida, juegos y un grupo de famosos que compartieron la noche con ella.

"El lunes cumplí 39 años. Me reí con toda la cara, como siempre. Rodeada de la familia que elijo, mis amigos espectaculares y mucho amor. Gracias por el cariño y sus mensajes. Fue un día realmente hermoso", expresó la pareja de Nicolás Vázquez en su cuenta de Instagram.

Entre los mensajes que se vieron en sus redes se cuenta el de Sebastián Estevanez: "Feliz cumpleee Gimee! Abrazoos", el de Thelma Fardin: "Felicidades preciosa", el de Juliana Gattas: "Feliz cumple gime!" y recibió más comentarios de Natalia Oreiro y más figuras del espectáculo argentino.

Cómo fue el cumpleaños de Gimena Accardi

La actriz recibió en la casa a que comparte con Nicolás Vázquez, a sus amigos Mery del Cerro, Benjamín Rojas y Benjamín Amadeo, entre otros. Comieron pizza, tomaron cerveza y también se animaron al clásico juego "Verdad o consecuencia".

Sobre su festejo, Gimena Accardi agregó en redes: “Un cumpleaños que no iba a festejar, pero la vida y el amor me tiran más, y siempre terminan siendo cumpleañazos. No sé si es que tengo amigos increíbles o qué, pero todos los cumples me hacen muy feliz. El año que viene hago FIESTÓN para los 40 y ahí sí, agarrate”.