Carla Pereyra dejó España por unos días para visitar Jujuy con sus hijas, Francesca y Valentina, fruto de su relación con Diego "Cholo" Simeone. Mediante su red social, dejó ver los paseos que realizaron en familia y los lugares que recorrieron.

El álbum de fotos de Carla Pereyra en Jujuy junto a sus hijas Francesca y Valentina Simeone

Carla Pereyra disfruta de unos días especiales en el norte argentino junto a sus hijas, Francesca y Valentina Simeone, de 10 y 7 años, respectivamente, y el resto de su familia. La empresaria, que nació en Entre Ríos, eligió Jujuy como destino para compartir una escapada familiar y conocer algunos de los paisajes más emblemáticos de la provincia.

Las mejores fotos de las vacaciones de Carla Pereyra y sus hijas, Francesca y Valentina Simeone, en Jujuy

A través de su cuenta de Instagram, la esposa de Diego Simeone publicó una selección de postales de este viaje, en las que se mostró sonriente y feliz de recorrer distintos rincones junto a las pequeñas. "Jujuy en familia", escribió al acompañar las fotografías, que rápidamente permitieron descubrir algunos de los momentos más lindos de la experiencia.

Las mejores fotos de las vacaciones de Carla Pereyra y sus hijas, Francesca y Valentina Simeone, en Jujuy

Entre los escenarios que quedaron registrados se destacan las tradicionales calles de Purmamarca, con sus construcciones bajas de fachadas blancas y tonos tierra, sus puestos de artesanías y el imponente paisaje montañoso que caracteriza a la región. El Cerro de los Siete Colores, con sus particulares franjas rojizas, ocres, rosadas y violetas, aportó un marco natural único a las imágenes.

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Las postales también reflejaron el costado más aventurero del recorrido. Carla Pereyra y su familia disfrutaron de los paseos al aire libre, se acercaron a los puestos de productos regionales y tuvieron un encuentro con una llama, uno de los animales más representativos de la cultura andina. En una de las fotografías, sus hijas y la modelo posan junto al animal. Una adorable escena que se robó todas las miradas en las redes.

Las pequeñas Francesca y Valentina también fueron protagonistas de las imágenes. En una de ellas se las pudo ver sentadas en la entrada de un local, disfrutando de una pausa durante el paseo, mientras que en otra compartieron una postal grupal junto a sus familiares en medio de las calles del pueblo.

Las mejores fotos de las vacaciones de Carla Pereyra y sus hijas, Francesca y Valentina Simeone, en Jujuy

El look casual chic de Carla Pereyra para recorrer Jujuy

Además de los paisajes y los momentos familiares, el estilismo de Carla Pereyra también se destacó en las imágenes. Para recorrer la provincia, la esposa del Cholo Simeone eligió una apuesta cómoda y descontracturada, sin perder su impronta sofisticada.

Su outfit tuvo como protagonistas una musculosa blanca básica, de corte clásico, que combinó con un pantalón marrón claro de silueta holgada. La elección de tonos neutros resultó ideal para una jornada de turismo, ya que aportó frescura y versatilidad, dos características fundamentales a la hora de armar un vestuario para viajar.

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Como complemento, sumó una campera negra de acabado matelaseado, que llevó abierta sobre los hombros, y anteojos de sol oscuros. El calzado cómodo acompañó la propuesta y le permitió disfrutar de las caminatas por las calles empedradas y los distintos paseos. Con esta combinación de básicos y prendas funcionales, Carla Pereyra logró un look casual chic perfecto para una escapada, en el que la comodidad y el estilo fueron de la mano.

Estas son las mejores fotos de las vacaciones de Carla Pereyra y sus hijas, Francesca y Valentina Simeone, en Jujuy. La joven utilizó su red social para mostrar la intimidad de su viaje al norte argentino junto a sus pequeñas y su familia y cautivó a sus seguidores con sus paisajes, animales y artesanías.