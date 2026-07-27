La vida de campo de Carla Pereyra y el Cholo Simeone con sus hijas: rodeada de naturaleza, durmiendo más y comiendo de verdad

El ruido de las grandes ciudades y la exigencia del fútbol profesional quedan completamente atrás cuando Carla Pereyra y Diego "Cholo" Simeone encuentran su lugar ideal en el medio del campo. Lejos de los flashes y las obligaciones cotidianas, la reconocida modelo y el director técnico disfrutan de unos días de descanso absoluto en familia. A través de su cuenta de Instagram, la empresaria abre las puertas de su intimidad rural y plasma con total franqueza una filosofía de vida muy renovadora. Cada posteo funciona como una ventana abierta hacia un universo de paz, donde los pequeños detalles cotidianos adquieren un valor sumamente extraordinario.

La familia Simeone en el campo.

Carla Pereyra: reflexión, calma y un amor profundo por la tierra

La publicación de la modelo en sus redes sociales revelan un costado sumamente reflexivo y conectado con las cosas esenciales de la existencia. Con la frase contundente "Sin campo, no hay vida", acompañada por el emoji de una hoja verde, la empresaria sintetiza el eje central de su escapada familiar.

En el texto que acompaña sus imágenes, Carla detalla con total sensibilidad lo que experimenta durante estas jornadas campestres. Escribe textualmente que estos días, "rodeada de naturaleza, durmiendo un poco más, comiendo de verdad y disfrutando del tiempo sin prisas, le recuerdan algo muy simple: el campo tiene una forma única de devolverle la calma". Además, remarca que este entorno le regala "paz, alegría y una felicidad difícil de explicar".

Paisajes, gastronomía y actividades al aire libre

Sin embargo, su mensaje trasciende el plano personal y se convierte en un llamado de conciencia ambiental muy fuerte al contemplar la realidad exterior. La modelo confiesa que duele mirar alrededor y ver el humo, los incendios y tanta tierra arrasada, mientras resulta difícil comprender que seamos testigos de la pérdida de lugares que representan vida, hogar y futuro para tantas personas, animales y ecosistemas. Cierra su profunda reflexión deseando que aprendamos a cuidar mucho más lo que nos sostiene, porque "cuando protegemos el campo, nos estamos protegiendo a nosotros mismos".

Paisajes inigualables, gastronomía real y momentos en familia

El álbum de la empresaria muestra un recorrido visual impactante por los rincones más hermosos de este refugio natural. Las niñas, Francesca y Valentina, se divierten a lo grande explorando la inmensidad del lugar, ya sea montando a caballo por senderos rurales, posando sonrientes sobre enormes rocas o hamacándose al aire libre. Por su parte, el Cholo Simeone contempla las sierras con una una actitud relajada frente al horizonte montañoso.

La gastronomía también ocupa un rol protagónico dentro de las publicaciones compartidas por la modelo. En una de las postales más llamativas se observa un plato con tomates cosechados directamente de la huerta, exhibiendo un tamaño generoso y una frescura inigualable que demuestra la importancia de comer de verdad. Cada imagen transmite la armonía perfecta de una familia que valora el silencio, la buena alimentación y el aire puro de las sierras.

El look relajado de Carla Pereyra

Entre postales de flores silvestres y atardeceres serranos, Carla Pereyra deslumbra con elecciones de moda que combinan la comodidad campestre con una elegancia sutil. Para disfrutar de las tardes al aire libre, la modelo opta por un favorecedor vestido largo con estampado paisley, tirantes finos y detalles oscuros que se acoplan armónicamente a la estética rústica del lugar. Complementa su estilismo con el cabello recogido en un rodete descontracturado y gafas de sol oscuras, posando de manera muy natural sentada sobre antiguos muebles de jardín o recostada plácidamente con un libro en la mano.

El look elegido por Carla Pereyra.

Su forma de vestir refleja por completo su estado de ánimo actual, priorizando prendas fluidas que permiten conectar plenamente con la libertad de los espacios verdes. Así, el hogar campestre de Carla Pereyra y Diego Simeone se consolida como el escenario definitivo donde la familia renueva sus energías y apuesta siempre a una vida más consciente y conectada con lo esencial.