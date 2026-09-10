La nueva vida de Carla Pereyra, la pareja del Cholo Simeone, en Madrid: lo que dejó de hacer, su comunión con Dios y la familia que formó

Carla Pereyra encontró en Madrid mucho más que una ciudad. La exmodelo había soñado desde muy joven con vivir allí, cuando todavía estaba en Paraná y veía cómo otras mujeres de su generación apuntaban a Nueva York o París. Hoy, instalada en la capital española junto a su familia, disfruta de un presente en el que los encuentros, los amigos y las mesas largas tienen un lugar especial.

Carla Pereyra hace su vida en Madrid

En una entrevista con La Nación, la esposa del Cholo Simeone habló sobre el proceso personal que atravesó hasta llegar a esta etapa. Después de vivir períodos de soledad, especialmente durante su estadía en Nueva York, comenzó un trabajo de introspección que la llevó a modificar algunas costumbres, pedir ayuda y replantearse distintas prioridades. En ese camino, la espiritualidad ganó espacio y asegura sentirse actualmente en una “comunión distinta con Dios”, mientras encuentra en su familia uno de los pilares fundamentales de su vida.

Así es la vida de Carla Pereyra en Madrid

La llegada de Carla Pereyra a Madrid estuvo precedida por una etapa en la que la distancia de su familia comenzó a pesarle. Mientras vivía en Nueva York, pasó un año y medio sin ver a sus seres queridos y recuerda especialmente un domingo en el que miró por la ventana y supo que sus padres estaban reunidos en Argentina. La soledad que sintió en ese momento fue una de las razones que la llevaron a tomar la decisión de mudarse a España.

Carla Pereyra y el Cholo Simeone en Nueva York

Con el paso de los años, Madrid terminó convirtiéndose en el lugar que había imaginado cuando era adolescente. Ahí también desarrolló proyectos inmobiliarios y encontró una dinámica familiar que hoy valora profundamente. Pero su transformación no estuvo relacionada solamente con el lugar donde vive. La exmodelo contó que hizo un importante trabajo de introspección y que aprendió a valorar más lo que tiene. En ese proceso también identificó hábitos que ya no forman parte de su vida, entre ellos dejar de viajar si eso significaba separarse de sus hijas o consumir alcohol.

El despertar espiritual de Carla Pereyra

Carla Pereyra contó que, parte de ese cambio estuvo relacionado con aprender a pedir ayuda y aceptar que determinados procesos no pueden atravesarse en soledad. En su camino contó con distintos terapeutas, una guía espiritual, su marido, sus hijas y sus padres: “No hay magia”, explicó al hablar de ese proceso y de la evolución personal.

Carla Pereyra logró conectar consigo misma tras un despertar espiritual

La espiritualidad también ocupa un lugar importante. Y es que la exmodelo aseguró que actualmente siente una conexión diferente con Dios y habló de la energía y de su fe en la Virgen María. Su mirada, según explicó, no está necesariamente relacionada con la religión, sino con una forma de entender y transitar la vida. En paralelo, la familia se convirtió en uno de los grandes pilares de su presente. Carla destacó a sus hijas Francesca y Valentina, de 9 y 7 años, respectivamente, y habló del matrimonio que construyó.

La historia de amor de Carla Pereyra y Diego Simeone

La historia entre Carla Pereyra y Diego Simeone comenzó poco después de que ella se instalara en Madrid. Tras regresar de un viaje a Buenos Aires y con 27 años coincidió con el entrenador en un restaurante. Ella estaba con unas amigas y él con otras personas. En un momento, fue al baño y el Cholo apareció detrás de ella. El encuentro fue inesperado y, según recuerda, tuvo algo de película.

Carla Pereyra junto al Cholo Simeone y sus hijas

Carla Pereyra ya conocía al Cholo Simeone y, de hecho, era hincha del Atlético de Madrid antes de conocerlo. Cuando comenzaron a hablar, le dejó claro que sabía quién era y hasta le contó que era argentina, de Paraná. Simeone le pidió el teléfono y al día siguiente la invitó al cine. A partir de allí comenzó una relación que lleva 13 años. Con el tiempo, aquella coincidencia en un restaurante se transformó en una familia de dos hijas e incluso dos nietos.