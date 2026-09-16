Del Cholo Simeone y Carla Pereyra, a Vinicius Jr. y Marc Cucurella: los famosos que vieron a Franco Colapinto en Madrid

Si bien los amantes de las estadísticas dirán que la mejor actuación de Franco Colapinto (23) en la F1 fue su sexto puesto en Canadá de mayo pasado, las sensaciones que dejó el séptimo puesto del bonaerense en el circuito de Madring, España, fueron más positivas que las de Montreal.

El gran fin de semana de Franco Colapinto en España

Tanto al propio piloto como a los conocedores de la apasionante Fórmula Uno, lo de Franco en las calles de Madrid fue su mejor weekend desde que irrumpió en la máxima categoría.

Franco Colapínto en Madring.

El piloto de Alpine, que mostró la bandera argentina sobre su auto al final de la carrera, llegó a la meta dos puestos por encima del lugar donde largó, sumó seis puntos en las posiciones y demostró cualidades técnicas notables ante la vista de muchos famosos, argentinos y extranjeros, que se pasearon por los boxes y por las tribunas.

La F1 volvió a Madrid después de 45 años, motivo suficiente para que se convierta en un punto de encuentro de celebridades.

Carla Pereyra y Diego Simeone.

El Rey Felipe VI asistió el domingo junto a la Princesa Leonor y a la Infanta Sofía, el Jefe de Estado entregó al trofeo al ganador y se saludó en el box de la FIA con sus compatriotas Carlos Sáinz y Fernando Alonso.

El rey Felipe con la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Rafael Nadal frecuentó el paddock y el motorhome de Ferrari, mientras que en el box de la escudería italiana se apostaron Diego Simeone y Carla Pereyra. “Siempre bienvenido”, lo saludó oficialmente Ferrari en sus redes.

A la izquierda: Vinicius Jr. y su novia, Virginia Fonseca. A la derecha: el jugador de Brasil con Lewis Hamilton.

Otros tantos futbolistas españoles y foráneos tampoco quisieron quedarse afuera, y en diferentes sectores se los vio al brasileño Vinicius Junior (le regaló la 7 de Brasil a Lewis Hamilton) con su novia Virginia Fonseca, a los campeones del mundo Fernando Llorente y Marc Cucurella, al DT José Mourinho y a glorias de siempre como David Beckham, Zinedine Zidane, Luis Figo y Roberto Carlos.

A la izquierda: Marc Cucurella y Gaby Álvarez. A la derecha: Alexandra Saint Mieux, la mujer de Charles Leclerc

Y la mujer de Charles Leclerc, Alexandra Saint Mieux, se paseó por los boxes con su inseparable mascota Leo.