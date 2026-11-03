Las mejores fotos de las vacaciones en Disney de Pedro Alfonso y Paula Chaves en familia

Pedro Alfonso y Paula Chaves disfrutaron de unas vacaciones en Disney junto a sus tres hijos, Olivia, Baltazar y Filipa. La pareja viajó a Orlando, Estados Unidos, donde recorrió distintos parques temáticos y compartió una serie de fotografías familiares que reflejan algunos de los momentos más especiales de su estadía.

A través de su cuenta de Instagram, el productor mostró cómo fueron los días de descanso y diversión junto a sus seres queridos. Entre las imágenes aparecen paseos, encuentros con amigos y gestos románticos. Sin embargo, una reflexión sobre los miedos que enfrentaron durante el viaje llamó especialmente la atención en la publicación.

Las mejores fotos de Pedro Alfonso y Paula Chaves durante su viaje a Disney

Pedro Alfonso y Paula Chaves protagonizaron una de las postales más románticas de las vacaciones. En la primera fotografía aparecen dándose un beso al aire libre, rodeados de palmeras, mientras que la segunda muestra a sus hijos abrazados frente al emblemático castillo de Cenicienta, en Magic Kingdom.

Pedro Alfonso y Paula Chaves compartieron una postal romántica, mientras que sus hijos posaron abrazados frente al castillo de Cenicienta.

El recorrido también dejó espacio para nuevos retratos de la pareja. En una de las imágenes, ambos se acercan para darse un beso frente a la construcción más reconocida del parque. Ella lleva el cabello suelto y él utiliza anteojos de sol, en una escena capturada durante el día.

En otra fotografía, el escenario cambia por completo con la llegada de la noche. El actor aparece con una gorra amarilla, mientras su pareja lo abraza y acerca su rostro al de él. Detrás se distingue el castillo iluminado en tonos azules y violetas, uno de los paisajes característicos del complejo.

Las imágenes permitieron conocer otra faceta de la escapada, más allá de los juegos y las actividades compartidas con los chicos. Los momentos a solas también tuvieron su lugar en el álbum que publicaron para recordar esta experiencia.

La pareja posó frente al castillo de Cenicienta durante el día y volvió a fotografiarse con la construcción iluminada por la noche

Las atracciones favoritas de Pedro Alfonso y los momentos compartidos con sus hijos

Pedro Alfonso acompañó las fotografías de sus vacaciones con un mensaje que resumió parte de la experiencia: "Gran viaje con familia y amigos. Superando miedos todos juntos". Además, dio a conocer su ranking de las cuatro atracciones que más disfrutó durante su paso por los parques de Orlando.

En el primer puesto ubicó Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, una montaña rusa situada en EPCOT. El segundo lugar fue para Jurassic World VelociCoaster, de Universal Islands of Adventure, mientras que Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure ocupó la tercera posición dentro de su selección. Por último, eligió TRON Lightcycle / Run, ubicada en Magic Kingdom, donde los visitantes recorren un circuito sobre vehículos inspirados en motocicletas.

Pedro Alfonso y Paula Chaves junto a la familia en dos fotografías familiares tomadas durante sus recorridos por los parques

En otra de las composiciones, los cinco aparecen frente a una fuente del pabellón de Francia, en EPCOT. La conductora lleva una musculosa blanca, un short de jean y una gorra negra, mientras su hija luce una vincha con las clásicas orejas de Minnie Mouse. Sus hermanos completan el retrato junto a su padre.

La segunda imagen reúne a un grupo más numeroso frente a TRON Lightcycle / Run. Allí se observa a los chicos acompañados por varios adultos, en una postal que permite apreciar la presencia de más personas cercanas a la familia durante las vacaciones. El encuentro también quedó registrado entre los recuerdos que compartieron en redes sociales.

La visita tuvo un significado especial para el matrimonio, que ya había recorrido Disney cuando todavía eran novios, en 2012. Años después, en 2024, regresaron acompañados por sus tres hijos. Esta nueva estadía sumó otra experiencia a una historia familiar vinculada con Orlando, donde la pareja volvió a disfrutar de los parques junto a Olivia, Baltazar y Filipa.

La familia posó frente a una fuente de EPCOT y compartió otra fotografía junto a sus amigos en Tomorrowland

Entre los besos, los paseos y las montañas rusas, el álbum reunió distintas escenas de una misma experiencia. Desde aquella primera visita como pareja hasta este nuevo recorrido con sus tres hijos, Pedro Alfonso y Paula Chaves conservaron una tradición que ahora también comparten con Olivia, Baltazar y Filipa.