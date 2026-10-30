Entramos al hotel donde se alojan Paula Chaves y Pedro Alfonso en Florida: piscina, sillón cama y espacios para sus tres hijos

Paula Chaves compartió imágenes de su estadía en Miami y dejó ver algunos de los ambientes del departamento que eligió para disfrutar de unos días en familia. Con espacios amplios, una decoración contemporánea y grandes ventanales, la propiedad se destaca por una propuesta que combina comodidad y funcionalidad.

Paula Chaves y Pedro Alfonso junto a sus hijos Olivia, Balzatar y Filipa

Lejos de una habitación de hotel tradicional, el alojamiento tiene las características de un apartamento turístico completamente equipado. El living, el comedor, la cocina y los dormitorios mantienen una misma línea estética, con una paleta de tonos neutros y detalles de diseño. A esto se suman las vistas panorámicas hacia el entorno costero, uno de los atractivos del lugar.

Así es el living del departamento de Miami donde se aloja Paula Chaves

Uno de los ambientes que más se destaca en las imágenes que compartió Paula Chaves es el living, organizado alrededor de un amplio sillón esquinero tapizado en gris claro. Los almohadones en verde oscuro, amarillo y naranja incorporan algunos toques de color sobre una base dominada por el blanco, el beige y el gris. La decoración se completa con cuadros de inspiración geométrica y abstracta, distribuidos en las paredes, y dos lámparas colgantes negras de diseño acanalado y forma cónica que aportan un contraste visual.

Así es el living del departamento de Miami donde se aloja Paula Chaves

Los grandes ventanales ocupan buena parte de una de las paredes y permiten el ingreso de abundante luz natural. Además de ampliar visualmente el ambiente, ofrecen vistas hacia los edificios de la zona y el paisaje costero. La combinación de mobiliario de líneas simples, detalles decorativos y una iluminación protagonista define una estética moderna y minimalista, sin perder la sensación de calidez.

El comedor, la cocina y los dormitorios del departamento

En el hotel que escogió Paula Chaves, el living cuenta con un comedor integrado, equipado con una mesa redonda de terminación metálica y varias sillas tapizadas en tonos claros. Desde allí se conecta visualmente con la cocina, que mantiene el estilo contemporáneo del resto de la propiedad. El mobiliario de líneas rectas y terminaciones grises se combina con electrodomésticos empotrados de acero inoxidable, entre ellos un horno y un microondas, además de una heladera de gran tamaño. La distribución permite que ambos sectores compartan el mismo espacio sin perder funcionalidad.

El comedor, la cocina y los dormitorios del departamento

Los dormitorios siguen la misma propuesta decorativa, con ambientes amplios, luminosos y una combinación de tonos neutros. En una de las habitaciones se observan dos camas individuales con respaldos tapizados claros, ropa de cama blanca y una alfombra geométrica en blanco y negro. En otro dormitorio, en tanto, hay una cama matrimonial con un respaldo de diseño geométrico y almohadones blancos y bordó, un detalle que suma color a la composición.

El balcón con vistas al mar del alojamiento de Paula Chaves

Otro de los atractivos de la propiedad por la que se decantó Paula Chaves es el balcón, desde donde se puede apreciar una panorámica del paisaje costero de Miami. La vista reúne edificios residenciales y hoteleros de gran altura, palmeras y sectores de piscinas, con el océano Atlántico como telón de fondo. Se trata de un espacio que permite disfrutar del entorno y que suma un diferencial a la estadía familiar.

El balcón con vistas al mar del alojamiento de Paula Chaves

Al compartir las imágenes, Paula Chaves también dejó en claro el cariño que le tienen a este lugar. La conductora contó que volvieron a un alojamiento que consideran perfecto, cómodo y seguro, tres características que valoran especialmente al viajar en familia. Así, entre ambientes espaciosos, una decoración contemporánea y vistas abiertas al mar, el departamento se convirtió nuevamente en el escenario elegido para sus días en Miami.