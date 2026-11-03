Paula Chaves mostró un proyecto nuevo en su casa que incluye paisaje, arquitectura y naturaleza

Paula Chaves y Pedro Alfonso dieron un paso decisivo en la consolidación de su hogar familiar. Tras meses de dedicación y un minucioso proceso de diseño arquitectónico, la pareja logró terminar de manera casi definitiva el desarrollo del espacio interior de su nueva casa, logrando ambientes que reflejan su estilo de vida dinámico y cálido . Con las estructuras principales totalmente terminadas y la decoración interna prácticamente resuelta, el foco de la atención se trasladó por completo hacia las áreas exteriores. De esta manera, comenzó una ambiciosa etapa centrada en el paisajismo residencial, un proyecto que busca integrar de forma armónica la arquitectura moderna con el entorno natural circundante.

Paula Chaves comenzó con una nueva etapa en su casa: paisajes, naturaleza y arquitectura

Paula Chaves comenzó con una nueva etapa en su casa: paisajes, naturaleza y arquitectura

A través de sus redes sociales, Paula Chavez no duda en compartir con emoción la evolución de su hogar, detallando las etapas que ya dieron por concluidas con éxito. Tras un intenso trabajo, la familia logró consolidar la construcción estructural general y el diseño de interiores, dejando listos los ambientes principales con un estilo confortable. También avanzaron con la instalación de la piscina exterior, que ya se encuentra emplazada en el jardín posterior como el eje recreativo de la propiedad.

Superadas estas fases, el enfoque actual se trasladó por completo al diseño botánico. El nuevo proyecto de paisajismo, desarrollado por el estudio especializado Arce Luelmo, apunta a transformar el actual terreno de tierra en un entorno verde plenamente conectado con la arquitectura. Los planos compartidos por la propia Chaves adelantan la diagramación de un sector de solárium contiguo a la pileta, zonas de sombra bajo una sombrilla de acacio y un sector dedicado a un patio de frutales.

El diseño contempla una minuciosa selección de especies vegetales resistentes a la luz solar directa, incorporando plantas de gran porte como alpinias y strelitzias, además de imponentes palmeras washingtonia. Para definir la materialidad del suelo, planifican alternar el césped con diferentes tipos de piedras y gravas ornamentales, cuyas muestras ya se encuentran analizando en el lugar. Con esto buscan moldear una loma de césped natural que suavice los límites del terreno, fusionando de forma orgánica la estructura de la vivienda con la naturaleza exterior.

Así va avanzando la casa de Paula Chaves y Pedro Alfonso

La familia de Paula Chaves y Pedro Alfonso ya se encuentra oficialmente instalada en su nuevo hogar. La propiedad destaca por una arquitectura contemporánea de dos plantas, con líneas rectas bien definidas y revestimientos exteriores en cemento texturado gris que dialogan con la calidez del entorno. El interior fue ideado integralmente por la conductora bajo una premisa estética clara: un diseño minimalista, sumamente funcional y enfocado en la vida familiar. La luz natural es la principal protagonista de la vivienda gracias a la instalación de enormes ventanales fijos con perfilería negra que integran visualmente el jardín con el área social.

En el living comedor predomina una paleta de tonos neutros como el blanco, arena y beige, que se complementa con texturas orgánicas a través de una mesa baja de madera maciza, lámparas colgantes de fibras naturales y una gran alfombra de yute. Para dar mayor versatilidad, se colocaron sofisticados paneles corredizos de madera clara que permiten independizar el living según las necesidades de la rutina diaria. Por su parte, la cocina exhibe un amoblamiento de frentes lisos en gris claro con tiradores ocultos, una imponente mesada de mármol veteado y una isla central de madera que funciona como punto de encuentro cotidiano. Cada rincón refleja comodidad, habiendo completado los revestimientos con listones de madera y grandes baldosas de piedra que brindan un perfecto balance entre modernidad y calidez.

Así va avanzando la casa de Paula Chaves y Pedro Alfonso

De esta manera, la familia consolida un refugio único donde el diseño estructural y el entorno vegetal conviven en armonía. Cada nueva intervención en el terreno transforma su realidad cotidiana, demostrando que un verdadero hogar se construye integrando plenamente los espacios habitables con la frescura y serenidad del mundo exterior