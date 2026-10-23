Así fue la llegada de Paula Chaves, Pedro Alfonso y sus hijos a Disney: La intimidad de la mágica casa por dentro

Paula Chaves y Pedro Alfonso viajaron junto a sus tres hijos, Olivia, Baltazar y Filipa, a Orlando, Estados Unidos, para disfrutar de unas vacaciones familiares en el universo de Disney. La conductora compartió con sus seguidores algunos momentos del recorrido y reveló detalles del exclusivo alojamiento elegido para esta experiencia.

Paula Chavés mostró la increíble habitación de sus hijos en Disney

A través de sus historias de Instagram, Paula Chaves contó que la familia decidió contratar un servicio especializado para organizar el viaje. La asistencia incluyó no solo la planificación de las actividades, sino también la selección del lugar donde se instalaron durante su estadía en Orlando.

Paula Chaves y Pedro Alfonso junto a sus tres hijos, Olivia, Baltazar y Filipa//Instagram

Según explicó la conductora, se hospedan en un complejo privado que cuenta con viviendas preparadas para recibir a grupos numerosos. La casa que alquilaron tiene capacidad para diez personas y ofrece diferentes espacios pensados para descansar y disfrutar en familia.

La modelo publicó un video en el que recorrió parte del interior de la propiedad. Uno de los ambientes que más sorprendió a sus seguidores fue el dormitorio destinado a los niños, diseñado con una propuesta original y especialmente atractiva para los más pequeños.

Olivia, Baltazar y Filipa, los hijos de Paula Chaves y Pedro Alfonso//Instagram

El cuarto cuenta con camas individuales distribuidas dentro de estructuras similares a peceras. Cada espacio está equipado con colchones y almohadones blancos, y se accede mediante escaleras. Para salir, los chicos pueden utilizar las mismas escaleras o deslizarse por un tobogán, un detalle que transforma la habitación en una especie de área de juegos.

La decoración del ambiente combina comodidad y entretenimiento. Las paredes y los objetos decorativos tienen una estética inspirada en el mundo de Disney, con referencias a personajes como los Minions. Además, las luces LED aportan color y refuerzan el clima lúdico del dormitorio.

Así es el living de la casa de Orlando que alquilaron Paula Chavés y Pedro Alfonso

En otro de los videos compartidos por Paula Chaves, se pudo observar a uno de su hijo Baltazar recorriendo el living. A diferencia del cuarto infantil, el ambiente común presenta un estilo contemporáneo, sobrio y funcional. La decoración se basa en una paleta de tonos neutros y cálidos que genera una sensación de amplitud y armonía.

Baltazar, hijo de Paula Chaves y Pedro Alfonso//Instagram

El sofá gris oscuro ocupa un lugar central y se combina con una mesa baja de madera, que funciona como punto focal del espacio. Los muebles auxiliares, de líneas delgadas, mantienen una estética liviana y evitan que el ambiente se vea sobrecargado. En tanto, la iluminación también cumple un papel importante en la ambientación, con cortinas traslúcidas y lámparas. El piso de baldosas claras y la distribución abierta contribuyen a que el living parezca aún más amplio.

Algunos detalles decorativos ubicados en las paredes completan el diseño sin quitarle protagonismo a los espacios principales. La combinación entre funcionalidad, comodidad y elementos temáticos hace que la casa resulte atractiva tanto para los adultos como para los chicos.

Mientras recorren Disney y disfrutan de las distintas atracciones, Paula Chaves y Pedro Alfonso comparten con sus hijos una escapada familiar muy especial. Las imágenes publicadas permitieron a sus seguidores conocer no solo parte de la intimidad del viaje, sino también la particular casa que eligieron para vivir esta aventura en Orlando.