Juana Viale disfruta de unos días en El Salvador, un destino que eligió para alejarse por un momento de sus compromisos laborales y conectar con distintos paisajes naturales. Durante su estadía, la conductora recorrió escenarios de la costa del Pacífico, se acercó a entornos rodeados de vegetación y compartió con sus seguidores diferentes momentos de sus vacaciones a través de las redes sociales.

Entre las imágenes que publicó se destacaron las fotografías de los atardeceres frente al océano, con el cielo teñido de tonos cálidos, y una postal tomada durante las primeras horas del día al pie del volcán de Izalco. También mostró parte de su recorrido por Los Naranjos, en Sonsonate, donde se acercó a una plantación de café y dejó ver otra faceta de su viaje por el país centroamericano.

Juana Viale disfruta de unos días en el Salvador

Los atardeceres de Juana Viale frente al océano Pacífico

Una de las primeras postales que llamó la atención fue la de un atardecer frente al mar. Con el cielo teñido de tonos anaranjados, rojizos y dorados, Juana Viale fotografió el sol a punto de esconderse en el horizonte. Sobre la imagen escribió: "Uno más para mi colección (Cada uno acomoda el horizonte como quiere)", una frase con la que acompañó una de las escenas que eligió sumar a su álbum de viaje.

Los atardeceres de Juana Viale frente al océano Pacífico

La misma leyenda también apareció junto a otra fotografía en la que se la observa de espaldas, apoyada sobre una estructura de piedra y contemplando el paisaje. En una tercera imagen, en cambio, apostó por una pose más descontracturada: sentada frente al océano, extendió una de sus manos para crear el efecto de sostener el sol. "Yo le creo lo que usted me demuestre", expresó junto a esa postal, en la que volvió a jugar con la perspectiva y el horizonte como parte de la composición.

El amanecer de Juana Viale al pie del volcán de Izalco

Entre las imágenes más llamativas de su recorrido hubo una que se destacó por el imponente paisaje natural. "Amaneciendo al pie del volcán", escribió Juana Viale sobre una fotografía en la que se observa el volcán de Izalco. La escena ofreció una perspectiva diferente a las postales playeras y mostró otro de los escenarios naturales que formaron parte de sus vacaciones.

El amanecer de Juana Viale al pie del volcán de Izalco

La escapada también incluyó una visita a Los Naranjos, en Sonsonate. Allí, la conductora compartió una fotografía rodeada de vegetación, sonriente y con varios frutos de café rojos en la palma de su mano. A estas postales se sumaron otras imágenes junto al mar, momentos de diversión en el agua y una jornada de playa que compartió con un acompañante, entre risas y bajo el sol. Así, Juana Viale fue construyendo un álbum de su paso por El Salvador, en el que los atardeceres sobre el Pacífico, los paisajes volcánicos y los cafetales se convirtieron en algunas de las escenas más destacadas de su viaje.