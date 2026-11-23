Juana Viale se tomó unos días de descanso en El Salvador junto a un grupo de amigos y aprovechó su estadía en Centroamérica para practicar surf. En las últimas horas, la conductora compartió en sus redes sociales un video de su primera jornada sobre la tabla, donde mostró tanto el proceso de preparación como su particular elección del vestuario.

Juana Viale deslumbró con un kimono playero

Fiel a su estilo, Juana Viale volvió a captar la atención de sus seguidores con un look fresco, colorido y de inspiración “hawaiana”. La nieta de Mirtha Legrand eligió un kimono corto de playa en color blanco, con mangas largas y un estampado en autos y palmeras en tonos azules, negros, rosas, verdes y rojos. La prenda fue abierta en la parte superior y anudada en la cintura.

Juana Viale//Instagram

Ese detalle permitió marcar la silueta y le dio al conjunto un aire desenfadado, ideal para una jornada al aire libre. Además, las mangas, ligeramente remangadas, reforzaron la sensación de practicidad y comodidad que requería la actividad. El kimono funcionó como la pieza principal del estilismo y aportó movimiento a cada una de las escenas compartidas por la actriz.

Para completar el outfit, Juana Viale optó por unas sandalias planas, una elección sencilla y funcional para caminar por la playa o trasladarse por los alrededores. También sumó unas gafas de sol, que además de proteger sus ojos de la intensidad de la luz, aportaron un toque clásico a la propuesta.

Juana Viale//Instagram

El cabello recogido fue otro de los detalles destacados del look. La elección resultó cómoda para enfrentar las altas temperaturas y realizar una actividad cerca del mar, evitando que el pelo interfiriera durante la práctica de surf. En cuanto a los accesorios, la conductora mantuvo una línea discreta y dejó que el estampado del kimono concentrara toda la atención.

Juana Viale//Instagram

Así es la bikini que lució Juana Viale para su primer día de surf en El Salvador

Debajo de la prenda, Juana Viale llevó una bikini de dos piezas en tono fucsia con bordes rosas claro, según se pudo observar en el video que publicó. El traje de baño sumó un contraste vibrante al conjunto y reforzó la estética colorida de la propuesta. La combinación entre el fucsia, el rosa y los diferentes tonos del kimono generó una imagen llamativa, alegre y acorde con el paisaje tropical de El Salvador.

Juana Viale//Instagram

En el material compartido, Juana Viale mostró paso a paso cómo fue su acercamiento a la actividad. Primero explicó el procedimiento para elegir la tabla de surf y luego enseñó parte de su preparación antes de ingresar al agua. Finalmente, se la pudo ver intentando dominar las olas y disfrutando de la experiencia junto a sus acompañantes.

Aunque se trató de una jornada de descanso y diversión, Juana Viale también volvió a demostrar por qué es considerada una referente de la moda y el estilo. Con prendas simples, colores intensos y accesorios funcionales, logró construir un look playero que combinó comodidad, personalidad y una marcada impronta veraniega. El resultado fue una propuesta informal, fresca y especialmente adecuada para practicar surf y disfrutar de un día junto al mar.