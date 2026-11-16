Juana Viale construyó gran parte de su vida familiar en una casa ubicada en Beccar que recibió años atrás de Mirtha Legrand. Con amplios espacios interiores, una marcada conexión con el exterior y detalles decorativos que reflejan un estilo relajado, la propiedad acompaña a la perfección el día a día de la actriz. Cada espacio está pensado para distintas actividades cotidianas y rincones que acompañan hábitos muy ligados a la naturaleza.

Amplio jardín, huerta y un estilo único: La casa de Juana Viale que le regaló Mirtha Legrand

Juana Viale encontró en la casa que le obsequió Mirtha Legrand el escenario ideal para desarrollar una rutina ligada a la naturaleza y la vida familiar. Detrás de su fachada discreta se esconden ambientes amplios, sectores pensados para disfrutar al aire libre y una distribución que reúne diferentes espacios con identidad propia. La propiedad combina comodidad y funcionalidad con una impronta personal que se fue construyendo con el tiempo a partir de elementos decorativos que marcan la personalidad de la actriz.

El hogar de la conductora cuenta con aproximadamente 700 metros cuadrados de terreno y más de 500 metros cuadrados construidos. Su diseño exterior se caracteriza por una apariencia sobria, que se encuentra rodeada por gran cantidad de árboles, otorgándole no solo privacidad, sino una conexión constante con el entorno natural. La vivienda fue pensada para aprovechar la luz natural gracias a la presencia de amplios ventanales distribuidos en distintos sectores.

La cuenta Ricos y Famosos compartió algunas fotos que permitieron ver que la casa de Juana Viale cuenta con cinco habitaciones, cinco baños, playroom, lavadero y garaje para dos vehículos. La suite principal se encuentra en la planta baja, mientras que los dormitorios ubicados en el nivel superior cuentan con balcones orientados tanto al frente como hacia el parque. Esta distribución no solo potencia la amplitud de cada sector, sino que permite una visual amplia de los jardines que rodean por completo la casa.

La casa de Juana Viale que le regaló su abuela, Mirtha legrand | Crédito: Inmobiliaria Duprat

El interior refleja una estética identificada con el estilo hippie chic. En los distintos ambientes conviven materiales naturales, textiles con inspiración artesanal, muebles de diferentes estilos y objetos decorativos seleccionados sin seguir una única línea visual. El living de la residencia se destaca por una chimenea central, acompañada por sillones de variadas formas, una gran alfombra y mesas de estilo campestre, mientras que el comedor suma una mesa con tapa de mármol que marca una impronta original y cargada de estilo.

Cocina, jardín y espacios al aire libre: los rincones más destacados de la casa de Juana Viale

Uno de los ambientes más representativos de la casa es la cocina, donde Juana Viale suele grabar algunas de sus recetas fit para sus redes sociales. El espacio combina funcionalidad y diseño con una gran isla central, estantes flotantes de madera, alacenas de líneas simples y azulejos tipo subway en color blanco. El piso damero en tonos claros y turquesa aporta identidad visual; la presencia de una cocina estilo industrial con seis hornallas y doble horno completan una escena pensada para acompañar su día a día.

La casa de Juana Viale que le regaló su abuela, Mirtha legrand | Crédito: Inmobiliaria Duprat

El exterior ocupa un lugar central dentro de la residencia que Mirtha Legrand le regaló a su nieta. La vivienda cuenta con un amplio parque rodeado de árboles, sectores de descanso y una galería abierta hacia el jardín. En ese espacio se observaron no solo hamacas de tela, sino también muebles exteriores que acompañan la propuesta. Desde un sector de bar hasta una bodega y parrilla, todo el mobiliario está pensado como punto de encuentro para reuniones familiares y encuentros al aire libre.

La casa de Juana Viale que le regaló su abuela, Mirtha legrand

Además, el jardín de la propiedad se completa con una gran piscina acompañada por un jacuzzi circular y un solárium. A pocos metros también se encuentran vestuarios y un baño que acompañan la idea de un espacio pensado para el descanso y los encuentros. Además, el jardín incorpora una fuente de inspiración veneciana y diversos árboles frutales que forman parte del paisaje de la residencia de Juana Viale.

La casa de Juana Viale que le regaló su abuela, Mirtha legrand | Crédito: Inmobiliaria Duprat

Otro aspecto distintivo de la residencia es la presencia de una huerta desarrollada por la propia Juana Viale. Allí cultiva frutas, verduras y distintos productos para consumo doméstico, integrando un espacio que acompaña la impronta natural de toda la vivienda. Entre amplios ambientes, un extenso parque y una decoración que prioriza materiales nobles y objetos personales, la casa que Mirtha Legrand le regaló a su nieta se destaca por su funcionalidad y por su impronta, marcada por los gustos de la actriz.

VDV