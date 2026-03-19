Melody Luz impone el color de pelo que es tendencia este otoño 2026

La bailarina volvió a marcar tendencia en redes sociales con un impactante cambio de look que rápidamente captó la atención de sus seguidores. A través de un video de transformación, Melody Luz dejó en evidencia que el verdadero secreto no está solo en el color, sino en cómo se construye visualmente.

Melody Luz

Lejos de tratarse de un simple antes y después, el nuevo estilismo de Melody Luz responde a una lógica cada vez más presente en el mundo beauty: trabajar el cabello como una herramienta para iluminar, definir y estilizar el rostro.

El nuevo look de Melody Luz

Uno de los cambios más notorios en el look de Melody Luz es la incorporación de una base más oscura, especialmente en la raíz y en las capas internas. Este recurso genera un marco que rodea el rostro y potencia las facciones, logrando un efecto similar al contouring en maquillaje.

Nuevo look de Melody Luz

A diferencia de su tono anterior, mucho más claro, esta nueva combinación de colores y profundidad aporta contraste y hace que la piel se vea más luminosa. El resultado es un rostro más definido, donde los rasgos cobran protagonismo sin necesidad de recargar el look.

Los reflejos como la gran apuesta del 2026

El segundo gran acierto está en los reflejos. Lejos de sumar cantidad, el cambio de look de Melody Luz se centra en mejorar su calidad: tonos más limpios, vibrantes y ubicados estratégicamente, especialmente en los mechones frontales que enmarcan la cara. Este efecto, conocido como “money piece”, genera una iluminación inmediata y sofisticada.

Melody Luz

A esto se suma un styling clave pues, se compone de ondas más pulidas, volumen en la raíz y un brillo intenso que potencia la dimensión del color. Así, Melody Luz confirma que la tendencia no pasa por cambios extremos, sino por decisiones inteligentes: jugar con la luz, la sombra y el movimiento para lograr un resultado que se vea natural, pero perfectamente trabajado.