Melody Luz reveló de qué vive Alex Caniggia: “Cobra por todo lo que hace”

En medio de una ola de comentarios en redes sociales, Melody Luz volvió a quedar en el centro de la escena pública luego de explicar cómo se organiza económicamente junto a su pareja, Alex Caniggia. La bailarina, que en los últimos días anunció que pondría en pausa su marca de ropa, habló sin filtros sobre su realidad laboral y familiar, y aclaró cómo se distribuyen las responsabilidades dentro de la relación.

Alex Caniggia y Melody Luz

La artista eligió hacerlo en el ciclo Más minas que mamás (Resumido), conducido por Juana Repetto y Vicky Gils, donde relató cómo combina la maternidad con su carrera y cómo sostiene el hogar junto al mediático. Melody Luz sorprendió con detalles sobre la dinámica financiera de la pareja, especialmente tras las críticas que apuntaban a que Alex Caniggia no aportaba económicamente.

Las complicaciones financieras de Melody Luz

Durante la entrevista, Melody Luz recordó cómo fue su rutina antes de reconciliarse con Alex Caniggia, y reveló el esfuerzo que implicaba continuar con su profesión mientras cuidaba de su hija, Venezia: “La verdad que al principio tenía a mi mejor amiga, que era la niñera de Venezia. Y yo trabajaba para pagarle a ella básicamente. Pero como trabajo de lo que me gusta, que es bailar, era un poco también mi terapia”, contó.

La bailarina explicó, además, cómo enfrentó el tema financiero mientras estaba separada de Alex Caniggia: “Bueno, ese era uno de los temas que yo decía: ‘Che, me estoy gastando la mitad de mi sueldo en la niñera cuando vos podrías pagarla’. Pero, yo creo que él tenía un tema… Obviamente, se ocupaba de otras cosas pero él me veía y decía: ‘No estás en todo el día’. Y bueno, pero estoy trabajando para pagar la niñera”.

Melody Luz reveló cómo genera ingresos Alex Caniggia

Durante otro tramo de la entrevista, la artista aclaró los rumores sobre los ingresos de Alex Caniggia y fue contundente: “Él trabajó con Marley hace poco, no fue gratis a China. También grabó un reality en Italia, él es internacional. Cobra por su imagen y por quién es. Él cobra todo lo que hace, no va a ningún lugar gratis”. De esta forma, Melody Luz dejó en claro que el mediático continúa activo laboralmente y que su vida en pareja se sostiene sobre acuerdos, trabajo y la búsqueda de equilibrio entre ambos.

La bailarina también contó una interna habitual en la pareja, en la que su pareja le recrimina no ponerse firme al pedir cachets por presentarse en programas. Pero Melody Luz lo toma con humor y defiende de su estilo de vida: “Yo no quiero ser la novia de Alex Caniggia, si tengo que ir por el pancho y la gaseosa siendo su mujer lo seguiré haciendo hasta encontrar mi lugar en los medios que tanto me gusta”, sentenció con firmeza pero con humor la bailarina.