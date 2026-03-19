El gesto de Duki a Emilia Mernes en medio de la polémica con Tini Stoessel y Antonela Roccuzzo que generó controversias

Emilia Mernes se encuentre en el ojo de la tormenta mediática, desde que los usuarios de las redes sociales notar que Tini Stoessel y Antonela Roccuzzo dejaron de seguirla en su cuenta de Instagram. La baja de seguidores y los rumores casi confirmados de una pelea por envidia laboral hicieron que la polémica explotara, mientras ella disfruta de un viaje por Japón. En este contexto, muchos fueron a ver a Duki, para ver si exponía su postura frente a la situación. Sin embargo, generó controversias con un gesto inesperado.

Emilia Mernes, Duki

El gesto de Duki que generó controversia, en medio del escándalo de Emilia Mernes

En el programa del 18 de marzo de SQP (América), Yanina Latorre expuso el lado de Tini Stoessel y María Becerra en su pelea interna con Emilia Mernes. Según explicó, todo había comenzado con la Nena de Argentina, por una cuestión de celos profesionales de parte de Mernes, quien habría optado por "robarle" parte de su equipo de trabajo e intentar "bajarle" el primer River Plate que organizó la cantante. Esto generó un quiebre en la relación que ya estaba tensa, y habría ocurrido lo mismo con Tini.

Emilia Mernes, Duki, Tini Stoessel, María Becerra

Esto provocó que el escándalo entre las cantantes crecieran, y con la fuerte amistad de Stoessel y Becerra, ambas mujeres decidieron dejar en claro su lejanía de Mernes. Ambas la dejaron de seguir en Instagram, al igual que algunos de sus fanáticos. Según decretó Yanina Latorre, lo de Antonela Roccuzzo venía desde hace 10 días, por una "limpieza" de sus seguidores, tras la foto de Messi con Trump, y por empatía hacia la novia de Rodrigo de Paul.

Este escándalo se desata mientras Emilia Mernes y Duki disfrutan de su viaje en Japón. El rapero habría estado involucrado en algunos movimiento de la cantante, debido al renombre que carga dentro de la industria, y ante esto muchos usuarios optaron por ver qué opinaba. Lejos de lo que se imaginaban, Duki decidió compartir mensajes de sus seguidores, adelantando un posible regreso a la música con un nuevo álbum. Por un lado, muchos consideraron que se trataba de un silencio para no generar especulaciones. Sin embargo, para otros despertó dudas sobre su postura en medio del enfrentamiento que involucra a su pareja.

El gesto de Duki en medio del escándalo

El romántico viaje a Japón de Emilia Mernes y Duki

Emilia Mernes y Duki se alejaron de la moda de la Fashion Week europea para tomarse unos días a puro relax, anime y cultura japonesa. La pareja viajó a Japón, junto a un grupo de amigos, y visitó épicos lugares como Tokyo y Kyoto. En sus cuentas de Instagram, no dudaron en compartir las mejores postales, donde mostraron su estilo urbano fusionado con la modernidad de las ciudades, y su apuesta por el kimono clásico para sambullirse en la historia del país asiático.

Emilia Mernes, Duki en Japón

Sin embargo, su viaje romántico e histórico pasó a segundo plano cuando el escándalo explotó en la cara de Emilia Mernes. La interna pelea con María Becerra desembocó en una alianza con Tini Stoessel y la empatía de Antonela Roccuzzo. De a poco, los seguidores de la novia del rapero comenzaron a bajar, mientras salió a la luz los detalles más jugosos. En medio de esto, Duki decidió tener un gesto que provocó controversias y dudas sobre su postura.

A.E