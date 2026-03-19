Por primera vez, Evangelina Anderson detalló cómo Maxi López la quiso conquistar y desató una guerra con Wanda Nara

Evangelina Anderson volvió a llamar la atención luego de que explicara por primera vez el escándalo que tuvo con Wanda Nara por Maxi López. En una reciente entrevista, la modelo recordó que el exjugador la quiso conquistar y esto provocó la furia de la conductora, quien en ese momento era su pareja.

La revelación de Evangelina Anderson sobre su pasado con Maxi López

Un viejo capítulo salió a la luz y reavivó el eterno triángulo mediático entre Evangelina Anderson, Maxi López y Wanda Nara. Invitada al streaming de Martín Cirio, la exparticipante de Masterchef Celebrity (Telefe) decidió hablar sin vueltas y contó cómo empezó realmente su histórica interna con la empresaria cosmética.

Según relató la modelo, su vínculo con el exfutbolista se dio mucho antes de que él iniciara su relación con ella. El encuentro ocurrió en un boliche muy frecuentado por figuras del ambiente años atrás. “Antes de que Wanda conozca a Maxi, lo conozco yo en Ink… había muchos periodistas y Maxi me vino a hablar y no pasó nada”, expresó restándole importancia a este momento que fue señalado por mucho tiempo como un romance entre ellos.

Evangelina Anderson

De hecho, recordó que su exposición mediática hizo crecer esta versión. “Yo estaba en lo de Marcelo Tinelli, en el Bailando, y salí como ‘la soltera más codiciada’… y salió el nombre de Maxi”, explicó. El conflicto estalló porque él ya estaba en pareja con Wanda Nara. “Ella pegó el grito en el cielo y me tiró mierd… como ‘cómo se va a fijar en esa chica’”, lanzó sobre las declaraciones que hacía la conductora en aquel entonces. Luego, Evangelina Anderson contó cómo reaccionó ante las críticas de Wanda Nara: “Yo tenía como 20 años… ella me atacaba y yo me defendía”.

Maxi López y Wanda Nara

Cómo es la relación entre los hijos de Evangelina Anderson y Wanda Nara

Sin embargo, manifestó que la historia dio un giro inesperado entre ellos tres y que la actualidad es completamente diferente. Tanto es así que aseguró que su hijo Bastian, el primero que tuvo con Martín Demichelis, "se hizo muy amigo" de los hijos de ellos. Además, reveló que viven "en el mismo edificio" y que sus pequeñas "van al mismo colegio y se aman".

Sobre el vínculo entre Emma Demichelis y Francesca e Isabella Icardi destacó que "son como hermanas”. Estos nuevas relaciones entre sus respectivos hijos hizo que Evangelina Anderson y Wanda Nara plantaran bandera blanca y dejaran atrás todo el escándalo que protagonizaron en los medios por Maxi López. Además, desde el año pasado los tres vienen compartiendo las grabaciones de MasterChef Celebrity Argentina.

Evangelina Anderson

Wanda Nara en el rol de conductora mientras que Evangelina Anderson y Maxi López se desempeñaron como participantes del formato culinario, que terminó de unirlos y comenzar una nueva etapa lejos de las polémicas. No obstante, aunque la historia actual es distinta, muchas personas recuerdan todavía sus cruces mediáticos, sus notas en Intrusos y los "palitos" que se tiraban antes de que cada una viajara al exterior para acompañar a sus respectivas parejas.

De esta manera, Evangelina Anderson detalló por primera vez que Maxi López la quiso conquistar en un boliche antes de conocer a Wanda Nara. Esto desató una guerra con la presentadora porque el ahora exjugador comenzaba a salir con ella. La historia que siguió ya todos la conocen: ambos se casaron y la top model se enamoró de Martín Demichelis, padre de sus tres hijos y expareja actualmente.