El sofisticado vestido sastrero que eligió Wanda Nara para la final de MasterChef Celebrity y con el que impuso tendencia

Wanda Nara es una de las conductoras más importantes de la televisión argentina. Su personalidad llama la atención por sobre otras celebridades por su capacidad de involucrarse en diversas polémicas y expresar esa intensidad a través de sus jugados estilos fashionistas. La modelo demuestra la originalidad, marcando su claro amor por las marcas de lujo. Sin embargo, esta vez decidió imponer tendencia en el estilo de gala, y sorprendió a todos con el sofisticado vestido sastrero en la final de MasterChef Celebrity.

Wanda Nara y el jurado de MasterChef Celebrity

El vestido sastrero de Wanda Nara para elevar la elegancia de la gala final de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity llega a su final, y Sofi "La Reini" Gonet se enfrenta a Ian Lucas por el gran premio del reality de cocina. Para la ocasión, no solo fueron los seres queridos de los concursantes, sino que también sus antiguos compañeros. El jurado y la conductora se vistieron de gala para presenciar el momento más esperado de la competencia. Wanda Nara mantuvo un estilo de business woman durante el correr de los programas. Entre trajes y accesorios nerdy, la modelo dejó en claro cómo imponer la elegancia en un look que la hace poderosa. Es por eso que, para este día especial, decidió jugársela por la originalidad del vestido sastrero.

El vestido sastrero de Wanda Nara

El mismo era largo hasta los tobillos y bien ceñido al cuerpo, mostrando la figura de la conductora. Como uno de sus looks que remitía a las camisas, este vestido estaba inspirado en los conjuntos de traje clásicos. Es por eso que presentaba un escote en V con un cuello de tela más brilloso, al igual que en los bolsillos, encima de las caderas. En un guiño al camisero, al final de las mangas largas se destacaban dos puños total white, con gemelos dorados para elevar la elegancia.

El vestido sastrero de Wanda Nara

Acompañamiento especial y emocionantes recuerdos: así fue la primera parte de la final de MasterChef Celebrity

El miércoles 18 de marzo se llevó a cabo la primera parte de la final de MasterChef Celebrity. Ian Lucas y Sofía "La Reini" Gonet fueron los que demostraron disciplina y talento culinario frente al jurado. Es por eso que ellos se vistieron de total white, en honor a los chef, y se presentaron para competir por el premio final. Ambos llegaron acompañados por sus familias, y reflexionaron sobre su paso por el programa, provocando las primeras lágrimas de emoción.

Sin embargo, llegó el momento del desafío: preparar un menú completo de tres pasos con identidad propia y coherencia conceptual. Ian Lucas, por su lado, apostó por una propuesta inspirada en su infancia, con fainá casera con provolone, morrones asados y anchoas; para el plato principal, una milanesa de tomahawk acompañada de fideos caseros, y cerró con arroz con leche. La Reini, en cambio, eligió un concepto basado en la identidad argentina, comenzando por trucha patagónica curada con mix de verdes y criolla. Como principal, presentó vieiras con puré de humita y aceite de chalas, y para el postre, una brûlée de higos con dulce de leche sobre masa sablée.

La final de MasterChef Celebrity

Todos los presentes se prepararon para la gran gala con sus mejores look elegantes y sofisticados. Wanda Nara, firme a su originalidad fashionista, demostró que los trajes no solo deben ir en dos pieza y clásicos. También pueden inspirar para crear vestidos powerfull woman, que imponen la tendencia de la delicadeza. La modelo se llevó los halagos de los expertos, mientras cerró su ciclo como conductora de MasterChef Celebrity 2026, de la misma manera en la que pasó todos los programas.

A.E