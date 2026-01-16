Melody Luz expuso a Mariana Nannis y contó por qué Venezia no tiene relación con ella: “Me dejó sin techo a ocho meses de embarazo"

Melody Luz decidió romper el silencio y contar, con crudeza y emoción, los motivos por los que su hija Venezia no mantiene relación con su abuela paterna, Mariana Nannis. Invitada a un programa de televisión, la bailarina hizo un fuerte descargo y recordó uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando estaba embarazada de ocho meses.

El descargo de Melody Luz contra Mariana Nannis

Sin rodeos, Melody Luz apuntó directamente contra la madre de Alex Caniggia y dejó en claro que el conflicto viene de larga data. “No me interesa una mujer que me dejó sin techo cuando estaba embarazada”, lanzó, visiblemente afectada al rememorar la situación.

Según relató, el episodio ocurrió cuando ella y Alex se encontraban en un departamento en Puerto Madero tras dejar un hotel y mientras definían dónde instalarse. En ese contexto, la decisión de Nannis fue contundente y los obligó a irse, pese al avanzado estado de embarazo de Melody. “Yo no podía ni levantar una bolsa”, recordó.

Melody Luz, Venezia y Alex Caniggia

La bailarina también habló de cómo se sintió juzgada y menospreciada, y no dudó en referirse a los prejuicios que, según ella, tuvo Mariana Nannis hacia su persona. “Pensó que yo era una ocupa. Soy una chica de San Martín y lo digo con orgullo. Lo que no pensó es que en mi panza llevaba sangre de su sangre”, expresó, marcando el quiebre definitivo en la relación.

Así es el vínculo entre Mariana Nannis y su nieta Venezia

Al ser consultada por el vínculo entre su hija y la abuela paterna, Melody Luz fue tajante. Explicó que prefiere que Venezia crezca rodeada de afecto genuino y lejos de actitudes clasistas. En ese sentido, destacó el rol de su propia madre, a quien considera la verdadera figura de abuela en la vida de la nena.

Mariana Nannis

Muy distinta fue su mirada sobre Claudio Paul Caniggia. La bailarina no escatimó elogios para el exfutbolista y contó que mantiene una relación cercana y amorosa con su nieta. “Juegan, dibujan, pasan tiempo juntos. Es un abuelo presente”, señaló, y agregó que Alex continúa trabajando junto a su padre en el ámbito del fútbol.

Con su testimonio, Melody Luz dejó expuestas heridas profundas y marcó una postura firme: priorizar el bienestar emocional de su hija por sobre cualquier lazo que no esté basado en el respeto y el amor.

AM