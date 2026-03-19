Así está Francisco Repetto, hijo de Nicolás Repetto, a sus 25 años: el gran parecido a su padre

Los hijos de Nicolás Repetto hicieron su propio nombre dentro o fuera de la mediatización de los medios de comunicación. El periodista no duda en mostrar cómo fueron haciendo su camino y el orgullo que siente por ellos en todo momento. Es por eso que, en días especiales, los destaca en sus redes sociales, al igual que Florencia Raggi. En las últimas horas, se viralizó unas felicitaciones de parte de la modelo hacia Francisco Repetto, el hijo de 25 años. La postal mostró cómo se encuentra en la actualidad y sorprendió con el parecido con su padre.

Francisco Repetto

Así está hoy Francisco Repetto, el hijo chef de Nicolás Repetto

El 19 de marzo del 2000, Nicolás Repetto y Florencia Raggi se convertían en padres de su primer varón juntos, Francisco. El joven mantuvo su vida lejana a los medios de comunicación y a todo lo que sus padres habían apostado en sus carreras personales. Por el contrario, es un reconocido chef, que no duda en mostrar sus platillos y cómo avanza en el trabajo de sus sueños. Actualmente, reside en Uruguay, donde está en contacto con la naturaleza y trabaja en restaurantes de lujo de José Ignacio.

Su cuenta de Instagram es abierto y cuenta con más de 6 mil seguidores. Si bien mantiene un hermetismo sobre su intimidad, compartiendo imágenes solo de sus viajes con amigos o trabajos en diferentes restaurantes, deja que sus padres lo etiqueten en tiernas publicaciones, sobre todo en este día especial de cumpleaños. Raggi fue la encargada de compartir una postal de su hijo, mostrando el parecido que carga con su padre y lo mucho que creció en estos años.

Francisco Repetto

El mensaje de Flor Raggi por el cumpleaños de Francisco Repetto

Florencia Raggi no duda en mostrarse orgullosa de sus dos hijos, al momento de exponer en sus redes sociales la actualidad de cada uno de ellos. Es por eso que, en sus historias de Instagram, recordó la ternura de Francisco, cuando aún era un adolescente, y sorprendió a sus seguidores con una postal mostrando cómo se encuentra en la actualidad, y el gran parecido que tiene con Nicolás Repetto. En la misma, escribió: "¡Un cuarto de siglo ya! Sos eterno".

En la primera foto, se lo ve sonriendo con una remera total black clásica, demostrando el parecido físico que tiene con su papá. Mientras tanto, en la segunda, aparece alzando a su sobrinito. Allí se podían ver algunos de los tatuajes que tiene, y el amor que le expresa a su familia, a pesar de vivir lejos.

El mensaje de Flor Raggi por el cumpleaños de Francisco Repetto

Los usuarios de las redes sociales no dudaron en sorprenderse de la actualidad de Francisco Repetto y su gran parecido con Nicolás Repetto. De esta manera, usaron el posteo de Florencia Raggi para enviarle sus propios saludos de felicitaciones por el cumpleaños, en un día muy especial para toda la familia. El joven es un conocido cocinero, que reside en Uruguay y prepara sus mejores platillos para restaurantes de lujo de José Ignacio.

A.E