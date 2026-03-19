Indiana Cubero tomó una decisión que modificó no solo su rutina escolar, sino que la distanció de la dinámica que compartía con sus hermanas, Allegra y Sienna. El cambio de escuela fue una elección que se mantuvo en el tiempo y forma parte de la organización familiar. La determinación se consolidó y marcó un nuevo escenario en la vida de la adolescente.

Indiana Cubero decidió dejar de ir a la escuela a la que van sus hermanas, Allegra y Sienna

Indiana Cubero tomó una determinación que transformó su rutina académica y la alejó de la dinámica que compartía con sus hermanas, Allegra y Sienna. Esta decisión se convirtió en un aspecto estable de su día a día y continúa siendo parte de su presente, marcando un antes y un después en su vida.

Indiana, Sienna y Allegra Cubero

En marzo de 2024, se conoció que la hija más grande de Fabián Cubero y Nicole Neumann había tomado una determinante decisión sobre su vida escolar. Hasta ese momento, la joven asistía al colegio junto a sus hermanas. Sin embargo, un episodio ocurrido con su madre a mediados del 2023 marcó un antes y un después.

Luego de que Mica Viciconte hablara en Intrusos (América) de los conflictos que el exfutbolista mantiene con la modelo, trascendió que habría una decisión que impactaría de lleno con la vida escolar de Indiana Cubero. Según relató Marcela Tauro, los problemas entre la adolescente y su madre habrían escalado y llevado al defensor a tomar una drástica postura.

Indiana Cubero

Según trascendió a mediados del 2023, en pleno conflicto entre madre e hija, Nicole Neumann protagonizó un incidente dentro de la institución. "A Indiana... bueno, se le aparece Nicole. A Indiana le agarra una crisis de nervios. Pasó hace poco”, comentó la panelista. Además, detalló que todo habría sucedido porque la modelo no podía comunicarse con su hija.

La grave situación que llevó a Indiana Cubero a cambiar de colegio

Durante el programa, Marcela Tauro comentó que, para ella, Nicole Neumann habría ido: “Porque quería verla a Indiana. Quería componer el distanciamiento cálculo”. Pero la situación con Indiana Cubero habría escalado hasta que se involucró la directora de la escuela a la que asistían las tres hermanas.

Indiana Cubero

“Tuvo que intervenir la directora del colegio ante el escándalo porque la nena tuvo un ataque de nervios, no quería irse, no se quería ir con ella. Y a su vez, no rindió la materia que tenía que rendir y faltó tres días porque tenía pánico de que le volviera a pasar lo mismo”, comentó la periodista, detallando los motivos que impulsaron a la adolescente y a Fabián Cubero a cambiarla de establecimiento educativo.

Cabe destacar que el traslado de Indiana Cubero a otra escuela no fue una decisión pasajera. Desde marzo de 2024, la medida se mantiene, llevando a la joven a dejar de compartir con sus hermanas la institución. A pesar de que la relación con Nicole Neumann se recompuso, su elección sigue formando parte de la rutina familiar.

Nicole Neumann e Indiana Cubero

Indiana Cubero dejó de ir a la escuela con sus hermanas y la decisión marcó un cambio en su vida cotidiana. El traslado a otra institución se tomó en 2024, pero se mantiene en el tiempo y pasó a formar parte de la organización de su vida escolar. La medida definió un nuevo escenario, marcando un antes y un después en su rutina.

VDV