Así es el zoológico casero de Melody Luz y Alex Caniggia: “Soy la madre naturaleza”

Melody Luz y Alex Caniggia comparten un estilo de vida que incluye una convivencia poco habitual con animales de distintas especies. En su hogar, la rutina se organiza en torno a una dinámica que ellos mismos definieron como un zoológico casero, con momentos que combinan cuidado, observación y una conexión directa con la naturaleza.

Melody Luz mostró cómo es el zoológico casero que tienen con Alex Caniggia

Melody Luz y Alex Caniggia

En las últimas horas, la bailarina compartió en sus redes sociales cómo gestiona lo que ella misma definió como su “zoológico casero”, una escena que captó la atención por la particular dinámica entre los integrantes del hogar. En su hogar conviven con varios animales que forman parte de su día a día, marcado por la espontaneidad.

Desde que nació Venezia, su hija junto a Alex Caniggia en julio de 2023, Melody Luz se volcó de lleno a la maternidad. Sin embargo, su rol como madre parece extenderse también a los animales que viven con ellos. En un video grabado por Caniggia, se la ve mediando entre un gato, un perro y un caballo, en una situación cotidiana que ella misma describió con humor: “Soy la Pachamama”.

En la misma línea, la escena que compartió la influencer la muestra calmando con naturalidad a los tres animales, mientras se desarrolla una situación de tensión entre ellos. “Soy la madre naturaleza”, expresó en tono relajado, mientras intervenía para evitar que el gato y el perro no se coman la comida de la mesa, y que el caballo se alterara por la presencia de ambos.

Cómo gestiona Melody Luz la rutina con los animales en su zoológico casero

“Se tienen que portar bien, ¿sí? No hay que robarse la comida, morderse entre ustedes, chupar brazos ajenos”, comentó hablando con sus animales. La rutina en su casa incluye cuidados, atención y una organización que permite que cada uno tenga su espacio. Melody Luz explicó que no se trata solo de tener mascotas, sino de convivir con ellos como parte de la familia.

Melody Luz, Venezia y Alex Caniggia

El concepto de “zoológico casero” surgió de manera espontánea, como una forma de describir la dinámica que se vive en su hogar. Según se podía apreciar en el video, la influencer estaba con un perro, un gato y se sumó al momento un pony de color marrón claro, que fascinó a sus seguidores. La escena, lejos de ser excepcional, forma parte de una rutina diaria.

Alex Caniggia, por su parte, registró la escena con humor, destacando la habilidad de su pareja para manejar el momento. Aunque no interviene directamente, se lo escucha comentando la situación mientras graba. La dinámica entre ambos también se refleja en la forma en que comparten tiempo con los animales y con su pequeña hija.

Veneziah hija de Melody Luz y Alex Caniggia

