Paula Chaves y Gege Neumann imponen la combinación menos esperada con un vestido lencero para un look street

Paula Chaves y Gege Neumann son dos referentes de estilo mediante las redes sociales. Cada uno de sus looks inspiran a sus millones de seguidores y captan su atención. Esto mismo pasó en la reciente combinación que ambas impusieron, donde el vestido lencero es el protagonista absoluto del outfit.

Paula Chaves y Gege Neumann apostaron a la fusión más fashionista de la temporada

Paula Chaves y Gege Neumann apostaron a la mezcla del vestido lencero con pantalón, una de las combinaciones más cancheras del street style que promete pisar fuerte este 2026. Cada una con su propio sello, se sumaron a esta tendencia sensual y sofisticada que fusiona lo romántico con lo urbano, logrando estilismos versátiles que funcionan tanto de día como de noche.

El vestido lencero aporta delicadeza con sus géneros livianos y detalles de encaje mientras que el pantalón suma estructura y un aire relajado al look. El resultado es un equilibrio perfecto entre elegancia y comodidad, ideal para quienes buscan reinventar básicos y animarse a superponer prendas con estilo.

Delfina Chaves y Paula Chaves (Crédito: HBO Max)

La primera en mostrarse con esta combinación fashionista fue Paula Chaves, quien asistió a la premiere de la segunda temporada de Máxima, la serie que protagoniza su hermana Delfina Chaves, con este outfit que se robó todas las miradas. La conductora apostó por un vestido lencero negro de caída suave, con breteles finos y terminaciones de encaje, y un pantalón blanco recto, generando un contraste elegante y moderno.

Su estilismo se completó con sandalias negras de tiras finas, lo que reforzó la estética minimalista y contemporánea de su propuesta. Esta superposición fue acertada porque equilibra texturas y volúmenes: la fluidez del atuendo sobre la estructura de la prenda inferior crea un look versátil que puede adaptarse tanto a un evento como a una salida urbana. En el caso de Paula Chaves, lo eligió para posar junto a su hermana en un evento muy importante para su carrera artística.

Gege Neumann

Luego, Gege Neumann se sumó a esta tendencia con una versión más relajada. En la previa de su ciclo de streaming junto a Nicole Neumann, la modelo mostró su look y cautivó a todos sus seguidores de Instagram: vestido lencero en tono verde oliva con detalles de encaje negro y un diseño asimétrico que cae en capas sobre un pantalón de jean clásico. El denim le dio un giro casual a su vestimenta y lo volvió perfecto para el día a día o un plan informal en la ciudad. Con el pelo suelto y una estética natural, dejó en claro que esta combinación puede trasladarse fácilmente al street style.

Gege Neumann

Vestido lencero y pantalón: la mezcla ideal para el día y la noche

Paula Chaves propone un look donde el vestido lencero junto al pantalón sastrero se lucen en clave nocturna con una impronta sofisticada y actual. En cambio, Gege Neumann comparte una opción más casual al combinar esta prenda protagonista con un denim clásico. Las modelos confirman que esta mezcla es ideal para el día y la noche, y que se adapta con facilidad a distintos estilos y ocasiones.

La fórmula vestido lencero y pantalón se consolida así como una de las tendencias de la temporada. Acerca de las características de este look, podemos decir que mezcla lo delicado con prendas básicas, permite jugar con contrastes y ofrece una alternativa moderna para quienes buscan destacarse con sólo dos piezas.

De esta manera, Paula Chaves y Gege Neumann se sumaron a la última tendencia e imponen la combinación menos esperada: vestido lencero y pantalón, ideal para un look street style. Con su propia impronta, demostraron que es una fusión versátil, cómoda y