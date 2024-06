En la noche del domingo, Florencia Regidor dejó la casa de Gran Hermano. Con una pequeña diferencia de votos con respecto a Furia Scaglione, la participante fue la elegida por el público para terminar su competencia en la casa más famosa.

Siendo que el programa se encuentra cada vez más cerca de llegar a la final, los fanáticos se manifiestan cada vez más fuerza en búsqueda de que gane su hermanito favorito. Así, en redes sociales se pueden vislumbrar las preferencias de los internautas y avizorar qué podría pasar la semana que viene.

"Esta semana Juliana, Darío, Emmanuel, Bautista, Nicolás y Martín van a ir por Virginia, la única mujer que queda en la casa, tenemos que apoyarla mas que nunca porque la queremos ver en la final!", se pudo leer en Twitter sobre las estrategias que adoptarán muchos de los votantes.

La caída de Flor Regidor en Gran Hermano

Luego de dejar la casa, Flor Regidor tuvo que pasar por el piso se Telefé. En ese momento, se encontró con excompañeros, familia y fanáticos. Pero, uno de los momentos que más dio que hablar fue la fuerte caída que tuvo en el estudio de televisión y el video se volvió viral.

"No fue su noche", "La productora que la lleva no le cuida el paso, la apura. Básicamente lo que hace la producción, todo mal", "Ella dando contenido hasta afuera de la casa", "Estaba tan cebada q no miraba por donde iba, se dejaba guiar nomas y se lleva puesta una luz, pobrecita", "No niego que la risa del fondo sería yo, pero no cuidan a los participantes, que nefastos", fueron algunos de los comentarios sobre la caída de Flor Regidor en Gran Hermano.