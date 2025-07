Mercedes Funes y su historia de amor con Cecilio Flematti

Mercedes Funes está casada con el periodista Cecilio Flematti desde noviembre de 2019. Su relación, consolidada y estable, ya lleva seis años. A través de las redes sociales, la pareja suele compartir postales juntos, donde se los ve súper enamorados y disfrutando de románticos viajes.

Mercedes Funes y el comienzo de su historia de amor con Cecilio Flematti

Mercedes Funes encontró el amor de la mano de Cecilio Flematti. Tal como contó la actriz en una entrevista en "Cortá por Lozano", el flechazo se dio cuando el periodista la invitó a su programa radial. Sin embargo, cada uno siguió por caminos separados.

Tiempo después, el periodista la entrevistó en su ciclo de televisión en 2017. En aquel entonces, ella estaba en pareja y él seguía soltero. Sin embargo, la química entre ambos fue tan evidente que, en esta ocasión, él se animó a invitarla a cenar y ella aceptó. "El primer día que fuimos a comer nos quedamos hasta que cerró el restaurante", contó la artista dejando en claro que desde la primera cita hubo una conexión especial.

Mercedes Funes y Cecilio Flematti

Además, recordó el gesto que terminó de conquistarla: "Un detalle muy hermoso es que antes de darnos el primer beso, me preguntó si me podría abrazar y después sí, nos besamos y desde ese momento no nos separamos más", expresó súper enamorada de su esposo.

Dos años después de ese primer encuentro, es decir en noviembre de 2019, Mercedes Funes y Cecilio Flematti decidieron dar el "Sí, quiero" para sellar su amor en un evento íntimo y familiar en una tarde al aire libre. En la actualidad, la pareja disfruta de viajes por el mundo y de su convivencia.

Mercedes Funes y Cecilio Flematti

En sus redes sociales, comparten fotos juntos, se dedican mensajes cariñosos y en algunos posteos incluyen a Lorenzo, el joven que tuvo el conductor con su anterior pareja. Mercedes y "Lolo", como apodan al adolescente, mantienen un gran vínculo y muchas veces los acompaña en sus vacaciones.

En una de las notas que brindó, a corazón abierto, la artista se refirió al primogénito de su pareja con cálidas palabras: "Él es como un hijo para mí, con todo el respeto a su madre. Es una familia ensamblada que cuando se da de forma natural es mágico".

Mercedes Funes, Cecilio Flematti y su hijo Lorenzo Flematti.

Así, Mercedes Funes, cuyo primer marido fue Nicolás Vázquez, comenzó su historia de amor con Cecilio Flematti hace seis años cuando él la entrevistó para su programa de televisión. Desde ese día, decidieron apostar fuerte a su relación y hasta pasaron por el registro civil para convertirse en "marido y mujer".