Masterchef Celebrity: un dato clave de Betular indicaría que Mery del Cerro y Barbie Vélez están embarazadas

Mery del Cerro y Barbie Vélez por esta semana, fueron compañeras en MasterChef Celebrity porque la hija de Nazarena Vélez estuvo reemplazando a Denise Dumas. En la edición del martes por la noche, a los participantes les tocó cocinar un pescado envuelto en masa de hojaldre. El desafío era arduo (lo esperable a esta altura del certamen) y eso les trajo varias complicaciones a la mayoría de los cocineros.

En relación a esto, es que surgió la sospecha de un posible embarazo tanto de Mery del Cerro como de Barbie Vélez.

Barbie Vélez en MasterChef Celebrity.

¿Embarazadas?

Una de las preparaciones que los participantes debían realizar era la salsa holandesa. Cuando Germán Martitegui se acercó a la mesada de Mery del Cerro, notó que a la modelo se le había cortado y le sugirió hacerla de nuevo. Enseguida, Damián Betular desde el escenario, le gritó: "¿Estarás embarazada María?" A lo que la rubia respondió: "¿Yo? ¡Ay, por favor, no! "Si se corta la holandesa es que estás pregnant (embarazada)", aseguró el pastelero.

El tema no quedó allí. Al momento de presentar su plato, Barbie Vélez contó: "Tuve un temita: se me cortó tres veces la salsa. No sé qué hacía mal". Y Santiago del Moro enseguida le preguntó: "¿No estarás embarazada?". Entre risas, la actriz le aseguró que no.

Mery del Cerro en familia

Mery del Cerro habló de su relación con Meme Bouquet

La modelo y actriz pasó hace unos meses por el estudio de Verónica Lozano en "Cortá por Lozano" por Telefe y aclaró que con su pareja están muy bien pese a la pandemia que atravesamos todos los argentinos. Además, remarcó que siguen enamorados a más de diez años de haberse puesto de novios.

"Con Meme llevamos 11 años juntos, tenemos dos niñas y una pandemia en el medio, ¡que es un montón! Nos complementamos entre su trabajo, el mío y ahora las chicas volvieron al colegio. Nos ayudamos y armamos un buen equipo", dijo Mery del Cerro, mamá de Mila y de Cala.

Barbie Vélez con su marido.

Por su parte, Barbie Vélez y Lucas Rodríguez se casaron por civil en septiembre y, para completar su felicidad, comenzaron 2022 con un nuevo integrante en su familia. Se trata de Darwin, un caniche rescatado, el cual hasta ya cuenta con Instagram propio "Le armé un Ig a mi bb para no spamearlos por acá!", escribió la actriz en una de sus historias.

"¡Bienvenido Darwin a la familia!". Con ese título, abrió su posteo Barbie Vélez para presentar a su nuevo hijo perruno. "No es la mejor foto, pero nuestras caras lo dicen todo. ¡No entienden la ansiedad que manejábamos por conocerlo! No puede ser más bueno y dulce. Lo adoptamos en Salvando sus vidas, a quienes quiero aprovechar para agradecer por todo lo que hacen día a día por estos bebitos. No había mejor forma de arrancar este 2022", escribió a continuación. En la imagen que acompaña el texto, se puede ver súper sonrientes a la actriz y a su marido arriba del auto, con Darwin en la falda de ella.