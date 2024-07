Anita García Moritán cumplió tres años y lo festejó en Villa Langostura rodeada de sus padres, Pampita y Roberto García Moritán, y de sus hermanos. En estas vacaciones que la familia realizó hacía el sur por el nuevo año de la pequeña se la vio esquiando junto a sus mamá y hermanos disfrutando de la nieve.

Pampita, Anita García Moritán, Benicio y Beltrán Vicuña

Las vacaciones

En el día de ayer Pampita compartió una serie de imágenes donde se ve a Anita García Moritan soplando las velas y festejando un año más de vida. La pequeña que ya llegó a los 3 años disfruto de este día con Roberto García Moritán, su padre y madre además dos de sus hermanos Beltrán y Benicio Vicuña; hijos del matrimonio anterior de la modelo con Benjamín Vicuña.

Anita García Moritán se divirtió armando muñecos de nieve junto a su mamá mientras sus hermanos esquiaban. Pampita compartió un video de su hija mientras la pequeña jugaba con la nieve, donde luce el look de una combinación de un enterizo azul con una bufanda rosa, y unos anteojos de protección para la nieve de color naranja.

Anita García Moritán

El look de plateado

Al igual que su madre Anita García Moritán sabe lucir, a pesar de su corta edad, todos los looks que usa. En esta oportunidad Pampita le puso una campera de color plateado con dorado brilloso junto con un pantalón del mismo tono con unas botas claritas que no solo le quedaban muy bien, sino que estaba muy abrigada.La pequeña, de la mano de la modelo, es una de las niñas que brilla con sus mini looks en las redes sociales.

Al estar en la nieve, la familia de Pampita y Roberto García Moritán aprovechó para esquiar y disfrutar los días de vacaciones que les quedan. En este plan la que no faltó fue la pequeña Anita García Moritán que a pesar de ser más pequeña que el resto logró conseguir un casco que le combina muy bien con su atuendo y salió con su mamá a pasear.