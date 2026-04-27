Así es la moderna oficina de Juliana Awada: flores, colores pasteles y mucho estilo

Juliana Awada es una de las empresarias fashionistas que se volvieron una influencia para los expertos y las redes sociales. Su amor por la moda y su estilo elegante y minimalista lo lleva, no solo en sus looks y apuestas de tendencia, sino también en la decoración de su hogar y en su día a día. En las últimas horas, volvió a abrir las puertas de su oficina, en la marca de ropa a su nombre, y mostró la moderna decoración, con detalles románticos y conectados con la naturaleza.

La oficina de Juliana Awada

Así es la oficina minimalista de Juliana Awada: flores, colores pasteles y estilo

El minimalismo de Juliana Awada se puede ver en todos sus looks. La empresaria apunta a un estilo comfy y relajado, manteniendo la elegancia con prendas básicas y apuestas en tendencias. Sin embargo, siempre encuentra la manera de conectarse con los colores de la naturaleza y detalles modernos. Es por eso que mantiene esta misma búsqueda en su lugar de trabajo. En las últimas horas, abrió las puertas a la intimidad de un día en su oficina, y enamoró a los expertos en decoración con su moderno espacio en la marca de ropa Awada.

El mismo se caracteriza por una paleta de colores bien conectados al blanco y beige, permitiendo que la luz natural de las ventanas refleje en todos los muebles y paredes del lugar. Detrás de su escritorio del tamaño de una mesa, se destaca una biblioteca incrustada a la pared, con algunas de las revistas y libros de moda que mantiene la inspiración de todas las temporadas de su marca de ropa. Como detalle relajante y conectado a la naturaleza, encontró belleza en un ramo de rosas que la acompaña todos los días, unas velas que la relajan y acompañan en su jornada y en el estilo fashionista de las nuevas apuestas que prepara para futuras prendas a salir.

Así es el home office de Juliana Awada

Juliana Awada no solo encuentra tranquilidad para trabajar en su oficina en Awada, sino que también se creó su propio espacio en su casa. Rodeada de naturaleza, ella busca tener su espacio de home office, que le permita estar en la intimidad del hogar, pero dispuesta a cumplir con la jornada en su marca de ropa.

En sus historias de Instagram, había compartido el espacio que creó en la casa que compartía con Mauricio Macri. Parecida a su oficina, se destaca por el orden y el minimalismo, apuntando a una decoración más campestre relacionada con la madera. Las flores y los colores pasteles siguen siendo sus favoritos, pero se diferencia al tener un espacio mucho más acogido para realizar las actividades del día. Por el momento, no mostró si su home office cambió tras la separación, o si mantiene ese espacio para ella.

El home office de Juliana Awada

Sin embargo, decidió abrir las puertas de su oficina para demostrar las tendencias modernas de decoración, basadas en el minimalismo, lo geométrico y los colores claros para reflejar la luz natural. Juliana Awada mantiene su amor por la naturaleza y la elegancia pulcra en todos los aspectos de su vida. Es así como su espacio para pensar las próximas tendencias de su marca de ropa a su nombre busca ser amplio y perfecto para ella y su equipo de trabajo.

A.E