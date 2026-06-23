Así es la mesa japandi de Juliana Awada que tiene en el rincón más especial de su casa

Juliana Awada mostró un nuevo espacio de su casa donde la elección de piezas de diseño refleja su estilo personal. Con una propuesta que combina naturalidad y sencillez, logró crear un rincón que transmite calma y se integra con la estética general de su hogar. En ese espacio, cada objeto aporta textura y equilibrio, logrando una propuesta que combina materiales nobles y tonos neutros. La elección de la empresaria refuerza la estética cálida y atemporal que caracteriza sus ambientes, consolidando un estilo que une practicidad y elegancia.

Juliana Awada sorprendió con una mesa estilo japandi que domina un sector especial de su casa

Juliana Awada sorprendió con una mesa baja de diseño orgánico que se integra a la perfección con la luz natural y la vegetación exterior. En ese entorno, cada elemento dispuesto sobre la superficie aporta textura y equilibrio, creando un ambiente pensado para la conexión con lo simple y lo funcional. La propuesta se destaca por la combinación de materiales nobles y tonos neutros, que refuerzan la idea de un espacio cálido y atemporal. Este rincón se suma a la construcción de una estética coherente que atraviesa distintos ambientes de su casa.

Juliana Awada

En las últimas horas, la empresaria compartió una imagen en sus redes sociales donde se podía ver una mesa de estilo japandi con forma orgánica, similar a un tronco cortado, que destaca por las vetas y grietas propias del material. Ubicada junto a un gran ventanal que permite la conexión entre el interior y el exterior, la pieza se convierte en protagonista de un rincón pensado para transmitir calma y orden.

La elección de Juliana Awada responde a una tendencia que fusiona la simplicidad japonesa con el minimalismo escandinavo. Su diseño bajo y versátil permite crear rincones acogedores y funcionales, mientras que la madera natural mantiene una conexión con el entorno, primando la imperfección y lo orgánico. De esta forma, la ex primera dama logra espacio atemporal, donde cada detalle se integra en una propuesta que combina practicidad y estética.

Juliana Awada

Este rincón adquiere un valor especial porque allí se encuentra el nuevo lanzamiento de su marca, un perfume de cedrón que ya domina las tendencias. La fragancia se distingue por notas de entrada de grosellas negras, cardamomo y pimienta rosa; un corazón de rosa de Bulgaria, neroli y madre selva; y un fondo de cedro, haba tonka y almizcle. La pieza se convierte así en un escenario perfecto para presentar un producto que refleja la búsqueda de naturalidad y elegancia en cada detalle.

El estilo japandi contemporáneo que eligió Juliana Awada para la mesa de su comedor

En otras oportunidades, Juliana Awada destacó otro espacio de su casa donde el estilo japandi contemporáneo marca la pauta. En su showroom personal, la empresaria mostró una mesa de comedor ambientada al detalle, con piezas decorativas y objetos funcionales que refuerzan su identidad estética. La propuesta combina diseño, practicidad y elegancia, consolidando una tendencia que se impone en el interiorismo.

Juliana Awada

Las publicaciones de la empresaria dejaron ver una mesa circular de madera con patas finas, inspiradas en formas naturales; se complementa con cuatro sillas y una serie de objetos que aportan funcionalidad. Entre ellos, una taza de cristal con té, una vela aromática encendida, una revista de diseño y un celular. A esto se suman un florero con pimpollos de rosas blancas, anteojos de lectura y libros dispuestos con cuidado, que refuerzan el carácter práctico del espacio.

El estilo japandi contemporáneo se refleja en la paleta cromática de tonos beige, neutros y madera, junto con líneas simples y materiales naturales. Los arreglos florales y los detalles decorativos que eligió Juliana Awada aportan frescura, mientras que el telón de fondo con un panel gris topo curvo y algunas ilustraciones de diseño completan la ambientación. Esta propuesta de decoración busca realzar las propuestas que siguen una línea simple con detalles orgánicos.

Juliana Awada

Juliana Awada reafirma su vínculo con el diseño y la decoración a través de espacios que combinan funcionalidad, estética y naturalidad. Tanto en el rincón especial con su mesa baja de madera y el lanzamiento de su perfume de cedrón, como en la ambientación de su comedor bajo el estilo japandi contemporáneo, cada detalle refleja una búsqueda de armonía y coherencia visual. La empresaria consolida así una propuesta que integra lo simple y lo elegante, construyendo ambientes que transmiten calma.

VDV