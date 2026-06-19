Adiós a los blazers tradicionales: Juliana Awada deslumbró con el saco de gamuza para combinar con jeans

Cuando se habla de estilo clásico y atemporal, Juliana Awada suele aparecer entre las referentes indiscutidas de la moda argentina. A lo largo de los años, la empresaria logró construir una identidad estética basada en prendas de calidad, colores neutros y combinaciones simples que logran destacarse sin necesidad de extravagancias.

Juliana Awada deslumbra con un saco de gamuza

Recientemente Juliana Awada, volvió a demostrar por qué su guardarropa es fuente de inspiración para muchas mujeres. Esta vez, llamó la atención con un saco de gamuza marrón que se aleja de los blazers tradicionales y que se convirtió en el protagonista absoluto de un look relajado, elegante y muy fácil de replicar.

El saco de gamuza de Juliana Awada que redefine el clásico blazer

El saco de Juliana Awada está confeccionado en gamuza suave, un material que aporta textura, profundidad y un acabado sofisticado. A diferencia de los blazers estructurados de sastrería, este diseño presenta una silueta más relajada y ligeramente holgada, lo que le otorga una impronta moderna y descontracturada. El color también juega un papel fundamental. Se trata de un tono marrón chocolate profundo, una de las tonalidades más elegantes de la temporada y una alternativa ideal al clásico negro.

Juliana Awada deslumbra con un saco de gamuza

Su versatilidad permite combinarlo fácilmente con prendas en tonos neutros, denim o incluso propuestas más sofisticadas. Otro detalle que no pasó desapercibido en el estilismo de Juliana Awada fueron las mangas ligeramente remangadas, un recurso que aporta frescura y refuerza ese estilo effortless chic que caracteriza muchas de las apariciones públicas de la empresaria.

Cómo lo combinó Juliana Awada y por qué es una apuesta segura

Para completar el estilismo, Juliana Awada eligió una base simple y efectiva. Debajo del saco llevó una prenda negra, generando un elegante contraste con el marrón de la gamuza. La combinación se completó con jeans, logrando un equilibrio perfecto entre sofisticación y comodidad. Además, sumó accesorios discretos, como un reloj y joyería minimalista, elementos que acompañan sin competir con la pieza principal del conjunto.

Juliana Awada deslumbra con un saco de gamuza

El resultado fue un look alineado con la tendencia del lujo silencioso, donde la calidad de los materiales y la confección tienen más protagonismo que los logos o los detalles llamativos. Con esta elección, Juliana Awada volvió a demostrar que las prendas atemporales siguen siendo una de las mejores inversiones del guardarropa.