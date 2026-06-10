Alejandro Awada reveló por qué no fue al casamiento de su hermana, Juliana Awada: “Ella es un sol y lo aceptó”

Alejandro Awada y Juliana Awada construyeron sus carreras en ámbitos completamente distintos, pero siempre estuvieron unidos por un fuerte vínculo familiar. Mientras él se convirtió en uno de los actores más reconocidos de la escena argentina, ella desarrolló su camino en el mundo empresarial y años más tarde alcanzó una gran exposición pública a partir de su relación con Mauricio Macri.

Alejandro Awada en +Caras

A lo largo de los años, ambos mantuvieron un perfil reservado respecto de su vida privada y de los temas familiares. Sin embargo, recientemente Alejandro Awada sorprendió al recordar una situación que generó repercusión en su entorno: la decisión de no asistir al casamiento de su hermana con el ex presidente argentino.

La confesión de Alejandro Awada sobre la boda de Juliana

Durante una entrevista que compartió junto a su hija Nai Awada, el actor reveló detalles de cómo vivió el comienzo de la relación entre Juliana Awada y Mauricio Macri. Alejandro Awada recordó lo difícil que resultó durante años ser identificado únicamente por sus vínculos familiares: "Ella padeció ser 'la sobrina de...' y a mí me tocó ser 'el hermano de...', para colmo peronista", expresó entre risas.

Alejandro Awada también aseguró que cuando la relación de su hermana acaparó los medios fue “muy fuerte". Por su parte, Nai Awada recordaba una perspectiva distinta de lo que fue la relación de su tía: "Yo estaba chocha. Muy fuerte... Yo estaba chocha de tener un casamiento", comentó la actriz.

La razón de la ausencia de Alejandro Awada en la boda de Juliana

Sin embargo, el momento más incómodo fue cuando Nai recordó públicamente porque su padre no asistió a la boda de Juliana Awada. "Yo nunca quise quedar pegado al macrismo. Nunca de nunca", aclaró el actor. Luego profundizó sobre aquella postura y explicó que decidió tomar distancia de todo lo relacionado con el espacio político liderado por Mauricio Macri: "Me corrí totalmente", aseguró.

Alejandro Awada y Juliana Awada

Sin embargo, Alejandro Awada dejó en claro que aquella decisión nunca afectó la relación con Juliana: "Mi hermana es un sol. Es una bellísima persona. Y lo aceptó desde el primer momento", afirmó. De esta manera, el actor reveló uno de los episodios más desconocidos de la historia familiar y mostró que, pese a las diferencias políticas, el vínculo con la empresaria logró mantenerse intacto con el paso de los años.