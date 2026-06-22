El dolor de Juliana Awada por una nueva muerte que la golpea: "Te vamos a extrañar"

Juliana Awada atraviesa un momento difícil marcado por el dolor de una pérdida que la golpea en lo personal. La empresaria expresó su tristeza al despedir a Lucila Torres Lacroze, una amiga cercana del Tenis Club argentino, dejando ver la importancia de ese vínculo en su vida cotidiana y en su entorno más íntimo.

La muerte que golpea a Juliana Awada

En las últimas horas, Juliana Awada compartió una serie de imágenes en sus redes sociales, en las que despidió a una amiga cercana del Tenis Club argentino. La empresaria, expresó su tristeza con un mensaje breve y sentido: “Te vamos a extrañar, Lu querida! Te fuiste con Gas”. A través de distintas publicaciones, mostró el impacto que generó esta partida en su vida personal, reflejando el dolor de un vínculo que la acompañó en momentos importantes.

Juliana Awada

Las publicaciones de Juliana Awada estuvieron acompañadas de recuerdos compartidos, donde se la pudo ver junto a su Lucila Torres Lacroze en diferentes situaciones. Cada una de esas postales transmitió la cercanía y el afecto que las unía, dejando en evidencia la importancia de esa relación en su día a día. La despedida se convirtió en un espacio para rendir homenaje y mantener viva la memoria.

Juliana Awada

En este contexto, la empresaria eligió mostrar su sentir con gestos simples y palabras breves, sin necesidad de extenderse demasiado. El mensaje fue suficiente para que sus seguidores comprendieran la magnitud de la pérdida y el vacío que deja en su entorno. En este marco, la despedida se transformó en un momento íntimo compartido públicamente, que reflejó la manera en que enfrenta este difícil episodio.

El mal momento de Juliana Awada tras la muerte de Julio Le Parc

En las últimas semanas, Juliana Awada se mostró afectada por el fallecimiento de Julio Le Parc, referente mundial del arte cinético y del op art. El artista mendocino murió a los 97 años, tras atravesar un progresivo deterioro en su estado de salud. Su partida generó un profundo impacto en el mundo de la cultura y el arte, dejando un legado que será recordado por generaciones.

Juliana Awada y Julio Le Parc

Ante esta noticia, la empresaria textil decidió rendirle homenaje con imágenes inéditas y un mensaje de agradecimiento. “Hay personas que dejan una huella inmensa en el mundo. Julio Le Parc fue una de ellas”, escribió al pie de una foto en la que se los veía juntos recorriendo una galería de arte. Su despedida reflejó el cariño y la admiración que sentía por el pintor, además de la cercanía que compartieron en distintos momentos vinculados al arte.

En otra publicación, Juliana Awada expresó: “Me siento profundamente agradecida por los momentos compartidos, por su arte, su generosidad, su sensibilidad y su mirada siempre luminosa”. La frase acompañó una imagen en la que ambos admiraban una obra. Con estas palabras, destacó la sensibilidad y el aporte cultural que Julio Le Parc dejó en cada una de sus creaciones. “Haber estado tan cerca suyo en su retrospectiva en Argentina fue un privilegio y un honor que guardaré para siempre”, aseguró.

Juliana Awada y Julio Le Parc

Juliana Awada atraviesa un momento marcado por despedidas significativas que la afectan en lo personal y en lo emocional. La partida de Lucila Torres Lacroze y la muerte de Julio Le Parc se convirtieron en episodios que reflejaron la cercanía que tenía con ambos. Con palabras simples y gestos sinceros, eligió compartir su sentir y rendir homenaje, mostrando cómo enfrenta estas pérdidas desde la cercanía.

VDV