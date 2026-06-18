Juliana Awada fue distinguida como referente de lujo y lifestyle

Con su charme e inconfundible estilo de siempre Juliana Awada ocupó el lugar principal de la mesa que se armó en el Patio Bullrich para un frugal almuerzo con la excusa de lanzar la campaña 2026 del tradicional shopping de Recoleta.

Aprovechando su perfil empresarial, su costado fashion y su distinción, la ex primera dama fue nombrada “embajadora” en un informal almuerzo realizado en Francesca. ¿Su look? jeans gastados Oxford, camisa blanca de encaje y blazer de su propia marca, bolso by Ferragamo de 3 mil euros, y botas de gamuza.

La cita reunió a la ex primera dama con amigas como Andrea Bursten y María Cherñjovsky.

Awada, referente de lifestyle

A seis meses de su separación oficial de Mauricio Macri, Juliana fue distinguida como embajadora del shopping con el fin de “consolidar al Patio Bullrich en su posicionamiento como referente del lujo, la moda y el lifestyle en la Argentina”, según explicaron los organizadores del animado almuerzo.

También Carola Del Bianco y Milagro Schmoll fueron parte del almuerzo con Awada en Patio Bullrich.

Rodea da por amigas como Carola Del Bianco, Milagros Schmoll, Andrea Bursten –dueña del restó- y María Cherñjovsky, entre otras, Juliana también se tomó un descanso de su agenda de trabajo y contó a sus allegadas los nervios ante el lanzamiento de dos perfumes que llevan su nombre y la mudanza a su nuevo hogar.

Es que, después de vivir unos meses con su madre, Pomi Awada, pudo instalarse en el piso que, cuentan, le compró a la viuda del petrolero Jorge Estrada Mora, muy cerca del Paseo Alcorta.