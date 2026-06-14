Juliana Awada deslumbró con su look deportivo: monocromático, minimalista y con el chaleco puffer que arrasa esta temporada

Juliana Awada combina su faceta empresarial con una marcada adhesión por el lifestyle. En cada una de sus apariciones públicas refleja un estilo de vida equilibrado, en el que el trabajo convive con momentos dedicados al bienestar, el contacto con la naturaleza y el disfrute junto a sus seres queridos. Este domingo 14 de junio sorprendió a sus más de dos millones de seguidores al compartir un look deportivo ideal para el fin de semana largo, con un chaleco puffer como protagonista; una de las prendas que arrasa esta temporada.

El look deportivo de Juliana Awada para pasear al aire libre

Este fin de semana XL, Juliana Awada decidió realizar un paseo al aire libre con la economista Delfina Rossi y un bebé. La postal quedó registrada en su cuenta personal de Instagram, donde compartió una historia de 24 horas en la que se la ve caminando plácidamente en buena compañía. Más allá de la postal distendida entre las mujeres, lo que se destacó fue el look deportivo que eligió la diseñadora.

Juliana Awada | Instagram

En la imagen propiciada se la puede ver luciendo una paleta de tonos neutros y oscuros, donde predomina el color verde oliva. Lució pantalones leggings ajustados -dejando al descubierto sus tobillos- y zapatillas a tono, combinados con un maxi buzo con capucha que aportó comodidad al conjunto. Para completar el estilismo, sumó anteojos de sol y una gorra con visera, reforzando la impronta sporty. No obstante, la pieza protagonista fue un chaleco puffer en tono aceituna con cierre frontal, una de las prendas más buscadas de la temporada otoño-invierno 2026, que terminó de darle carácter a un outfit práctico, abrigado y en sintonía con las tendencias actuales.

Juliana Awada combina una prenda tan versátil como funcional a su estilismo sporty

Los chalecos puffer se consolidaron como una de las prendas imprescindibles de la temporada invernal. Su diseño acolchado no solo aporta abrigo y comodidad, sino que también suma un toque moderno y versátil a cualquier look. Gracias a su capacidad para adaptarse a distintos estilos, Juliana Awada logró combinarlo con un conjunto deportivo ideal para días de descanso y actividades al aire libre.

Además de su funcionalidad, esta pieza se convirtió en un verdadero aliado para los días soleados de bajas temperaturas. Al dejar los brazos libres, permite superponer prendas de manera práctica sin perder movilidad. En colores neutros como el verde oliva, esta prenda se posiciona como una apuesta segura para quienes buscan mantenerse abrigados sin resignar estilo.

Juliana Awada junto a Delfina Rossi | Instagram

Así, Juliana Awada volvió a demostrar su habilidad para fusionar moda y practicidad. Al sumar un chaleco puffer a su conjunto, elevó un outfit de impronta deportiva con una prenda que aporta abrigo, versatilidad y una dosis extra de sofisticación. De esta manera, la diseñadora dejó en claro que esta prenda sigue siendo un clásico infalible que no puede faltar en ningún guardarropa.