En medio de la nueva disputa que protagonizan tanto Fabián Cubero como Nicole Neumann, Mica Viciconte continuó su actividad en las redes sociales con normalidad y compartió unas tiernas fotos de su pequeño hijo, Luca.

Junto a la publicación en donde muestra el particular look invernal que lució su hijo, la integrante de "Ariel en su salsa" escribió: "Decime que es imposible no enamorarte de esta foto. ¿A quién les hace acordar?".

El look invernal de Luca.

Luca Cubero lució una campera estilo puffer en tono azul junto a un pantalón gris. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores de Viciconte en su cuenta oficial de Instagram fueron los dos accesorios muy cancheros que utilizó el pequeño.

Lo que más llamó la atención fueron los dos accesorios que utilizó el pequeño.

Mica Viciconte decidió complementar el outfit de Luca con un gorro de lana de color verde y unos anteojos amarillos de sol con bordes negros. Al ver la ternura del niño de 1 año, rápidamente la publicación se llenó de "me gusta" y varios comentarios donde halagaban al pequeño.

La polémica frase de Mica Viciconte sobre el conflicto de Indiana Cubero con Nicole Neumann

Usualmente, la modelo no habla sobre el conflicto que protagoniza Nicole Neumann junto a su hija, sin embargo, la mamá de Luca siempre aprovecha para lanzar alguna frase polémica y, en esta ocasión, lo hizo en Intrusos durante los Premios Martín Fierro.

Al hablar de la denuncia de Indiana Cubero, Mica Viciconte expresó: "La Justicia es lenta y a veces no acciona bien. Ojalá que los que tienen que trabajar y estudiar bien el caso lo hagan". Por último, agregó: "Sabemos que estamos en un país donde hay corrupción... No lo sé".

J.C.C