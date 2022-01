Desde el inicio de su relación con Fabián Cubero, Mica Viciconte y las hijas de de: Indiana, Allegra y Sienna, tuvieron que poner de sí para llevarse lo mejor posible. Como todo, requirió de constancia y fue un proceso que hoy agradecen.

“¿Qué tan difícil es convivir con niños ajenos?”, le consultó un seguidor vía Instagram. “Ellos entienden todo. Con amor y respeto nada es difícil. Nada es difícil con amor", contestó ella.

Mica Viciconte habló sobre la convivencia con las hijas de Cubero y Nicole Neumann: "Nada es difícil con amor"

Tanto Mica como las chicas hoy disfrutan de una cercana y compinche relación, que se ve reflejada en los posteos que la pareja de Cubero comparte en Instagram. Vacaciones en familia, acompañamiento en los momentos importantes y presencia en el día a día, la base de la gran relación que las hijas de Nicole Neumann forjaron con la novia de su papá.

Mica Viciconte: "Mi familia es Fabián y las tres niñas que van a tener un hermano"

Mica Viciconte una vez más habló de su embarazo y confesó intimidades de su forma de ver su futura familia junto a Fabián Cubero.

"Me fui a la radio a trabajar y en la tanda fui al baño, me hice el evatest y me dio positivo", contó Mica Viciconte en diálogo con Catalina Dlugi en La Once Diez.

La mediática contó que ya tiene pancita y que se le pasaron los malestares del principio del embarazo. "Ya salió la panza, no tengo ni cansancio ni dolor. Entreno con una profesora que me guía y está al lado mío", dijo Mica Viciconte.

Y por último, habló de la familia que sueña conformar, junto a su pareja y las hijas de él. "Yo quería formar mi familia. Y mi familia es Fabián y las tres niñas que van a tener un hermano. Va a ser un lio porque somos un montón", cerró Mica.