Mica Viciconte reveló fotos inéditas del divertido encuentro entre Luca Cubero y Lionel Messi: "Sueños cumplidos"

Mica Viciconte compartió en sus redes sociales un recuerdo que emocionó a todos sus seguidores: el encuentro de su hijo Luca Cubero con Lionel Messi y otros grandes referentes de la selección argentina: “Hoy Luca vivió un momento que va a guardar para siempre en su corazón”, escribió junto a varias fotos inéditas del mágico momento.

Gracias a la gestión de su padre, Fabián Cubero, el pequeño Luca pudo estar presente en la concentración de la Selección en la AFA, una oportunidad para estar cerca de sus ídolos. Junto a Luca Cubero posaron con Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Leandro Paredes, brindando unas postales que quedarán para la historia.

Mica Viciconte y Luca Cubero

El tierno encuentro de Luca Cubero con Lionel Messi

El momento más esperado por Luca Cubero fue su cara a cara con Lionel Messi. La interacción del delantero fue cercana y amistosa, lo que hizo que el pequeño se sintiera cómodo. Micaela Viciconte compartió una hermosa instantánea en donde se puede ver al hijo de Fabián Cubero en brazos del capitán de la Scaloneta.

MESSI Y LUCA CUBERO

"La sonrisa en su carita lo dice todo”, escribió Mica Viciconte en el carrusel que compartió del inolvidable momento de su hijo junto a Lionel Messi. Sin embargo, el sueño estaba solamente empezando a cumplir pues, después de coincidir con el delantero del Inter de Milán, también pudo conocer a Rodrigo de Paul y a Leandro Paredes.

Luca Cubero conoció a Rodrigo de Paul y Leandro Paredes

Tras la emoción de conocer a Lionel Messi, Luca tuvo la oportunidad también de interactuar con Rodrigo de Paul y Leandro Paredes. En este contexto, Mica Viciconte resaltó que para su hijo fue un sueño poder jugar y sacarse fotos con algunos de los integrantes de la albiceleste: "Un recuerdo que nos emociona y que lo va a acompañar toda la vida", escribió la modelo.

MESSI, RODRIGO DE PAUL, LEANDRO PAREDES Y LUCA CUBERO

Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Leandro Paredes hicieron que Luca Cubero se sintiera cómodo y le regalaron el mejor momento de su vida, algo que podrá atesorar por siempre, no solo él sino también su familia. Para cerrar el emotivo albúm de fotos, Mica Viciconte, escribió: “Gracias a todos por la buena onda”.